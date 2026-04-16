Confirmado por el BOE: Más de 200.000 funcionarios afectados por la reducción de jornada a 35 horas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa para hablar del SMI en la sede del Ministerio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que confirma la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE). La medida, que entrará en vigor de forma inmediata, es fruto del acuerdo firmado en marzo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Según datos del Ejecutivo, esta modificación afectará a unos 220.000 empleados públicos, tal como confirma el Gobierno que los funcionarios trabajarán 35 horas semanales.

Un mes para la adaptación

Tras la publicación oficial, los distintos ministerios y organismos públicos disponen ahora de un plazo de un mes para adaptar los horarios, calendarios laborales y los sistemas de control de entrada y salida a la nueva normativa. Con esta reducción, el cómputo anual de trabajo efectivo se establece en 1.533 horas. El texto de la resolución subraya que la aplicación deberá realizarse "garantizando la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos", para lo que se necesitarán ajustes en las plantillas que eviten problemas en la atención a los ciudadanos.

Garantizando la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos"

Yolanda Díaz en A Coruña

Excepciones y regímenes especiales

La medida no tiene un carácter universal. Quedan explícitamente excluidos el personal militar de las Fuerzas Armadas y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco se aplica de forma directa a otras administraciones, como las Comunidades Autónomas o las entidades locales, donde la reducción deberá ser negociada en sus respectivos ámbitos. Este colectivo se suma a los más de tres millones y medio de empleados públicos en España.

Asimismo, la norma contempla adaptaciones para colectivos con condiciones laborales singulares, como los trabajadores de instituciones penitenciarias, centros sanitarios o educativos. En estos casos, la implantación estará sujeta a una regulación pública específica que deberá ser comunicada a la Secretaría de Estado de Función Pública. Por otro lado, los puestos de especial dedicación verán su jornada reducida de 40 a 37,5 horas semanales, aunque se mantiene la posibilidad de realizar ampliaciones puntuales si las necesidades del servicio lo requieren, una situación que afecta a la gestión de la plantilla de empleados públicos.

EFE El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

Jornada de verano para la conciliación

El texto publicado en el BOE también incorpora la posibilidad de establecer una jornada intensiva de verano. Este horario especial se aplicará entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, con turnos continuados de seis horas y media. Además, se introduce flexibilidad para facilitar la conciliación familiar, ya que este régimen podrá adelantarse al 1 de junio para el cuidado de menores de hasta 12 años o personas con discapacidad, compensando posteriormente las horas para respetar el cómputo anual.