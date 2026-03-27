El Gobierno confirma que los funcionarios trabajarán 35 horas semanales a partir de la primera quincena de abril, pasada la Semana Santa

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha avanzado que en la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE).

Así lo ha comunicado este viernes durante su participación en unas jornadas organizadas por elDiario.es, según la información de Europa Press.

El ministro ha recalcado que esta medida se llevará a cabo tras la Semana Santa. Ha recordado que hay comunidades autónomas en las que ya se está aplicando, pero ha dejado claro el compromiso para la AGE.

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha subrayado.

Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril"

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de una oficina

Acuerdo con los sindicatos

La implantación de la jornada de 35 horas se desarrollará con todos los ministerios y en acuerdo con las organizaciones sindicales.

De hecho, está previsto que este mismo viernes la Secretaría de Función Pública se reúna con la Mesa de Negociación de la AGE para suscribir el acuerdo definitivo.

Por la parte sindical, desde UGT y CCOO ya han avanzado que avalarán el acuerdo.

Por su parte, CSIF ha indicado que darán su visto bueno si el Gobierno cumple con el compromiso de implantar la jornada de 35 horas en todo el personal de la Administración General del Estado, sin exclusiones.

En la última reunión, celebrada el pasado miércoles, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de la medida a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como el de instituciones penitenciarias y el de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.