La CNMV autoriza la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell
Según ha informado el supervisor bursátil, la opa del BBVA, presentada el 24 de mayo de 2024, ha sido autorizada
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, en la que ofrece a los accionistas del banco catalán una acción de nueva emisión de BBVA más el pago de 0,70 euros en metálico por cada 5,5483 acciones del banco catalán.
Según ha informado el supervisor bursátil, la opa del BBVA, presentada el 24 de mayo de 2024, ha sido autorizada al considerar ajustados sus términos a las normas vigentes tras considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por el BBVA tras las últimas modificaciones que registró el pasado miércoles 3 de septiembre.
El precio ofrecido por el BBVA no presenta cambios respecto a los última actualización de la ecuación de canje que la entidad realizó el pasado 29 de agosto.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN.
