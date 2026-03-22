"Que en caso de dimisión no tengas finiquito es totalmente falso, pero tienes que dar el preaviso, si no lo haces, te lo descuentan"

Un error muy extendido entre los trabajadores españoles vuelve a ponerse sobre la mesa: creer que si dimiten de su empleo pierden automáticamente el derecho al finiquito. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, ha desmontado este mito con rotundidad, aclarando que esta idea “es absolutamente falsa” y que el finiquito siempre corresponde al finalizar la relación laboral, una de las dudas más frecuentes sobre la cantidad exacta del finiquito.

La confusión, muy habitual en entornos laborales y redes sociales, ha llevado a muchos empleados a renunciar a cantidades que legalmente les pertenecen. Según explica este experto, el finiquito no es un beneficio opcional, sino una obligación de la empresa cada vez que termina un contrato, independientemente de quién haya tomado la decisión de finalizarlo.

Qué incluye el finiquito y cómo se calcula al dimitir

El abogado laboralista, que resuelve dudas a través de su cuenta de TikTok @laboral_tips, es tajante al desmontar una de las creencias más extendidas: “Que en caso de dimisión no tengas finiquito es totalmente falso”. Con esta afirmación, deja claro que el derecho a percibir esta cantidad no depende de quién pone fin a la relación laboral, un derecho que se suma a otros que a veces se desconocen, como el despido improcedente por retrasos tolerados.

Que en caso de dimisión no tengas finiquito es totalmente falso"

Alamy Stock Photo Un joven empleado estresado y agotado sufre un agotamiento en el trabajo en la oficina

Sobre qué incluye este pago, lo explica de forma directa: “El finiquito. Básicamente es aquella cantidad que tiene que pagarte cualquier empresa en cualquier cese cuando finaliza la raza laboral y esta comprende la última nómina, comprende la parte proporcional de pagas extras y comprende las vacaciones pendientes, así como por ejemplo horas extras o cualquier otro concepto que te deban incentivos, variables, primas”.

A la hora de calcularlo, también ofrece una guía clara para el trabajador. “Entonces la forma de calcularlo es bastante sencilla, primero si dimites el día 15, pues vas a tener derecho a 15 días de sueldo”, ejemplifica. Y añade sobre las vacaciones: “Pues llevas 6 meses este año y no has disfrutado ningunas vacaciones, tendrías derecho a 15 días”.

La clave del preaviso: qué pasa si no lo cumples

Finalmente, el abogado insiste en un aspecto clave que muchos trabajadores pasan por alto al dimitir y que puede afectar a la cuantía final del finiquito. Es un momento delicado, similar a cuando un experto advierte sobre lo que nunca debes firmar si te despiden, donde los detalles son importantes.

Trabajador en oficina

“Ahora lo más importante, tienes que dar el preaviso porque si no lo das de este finiquito te pueden descontar esa falta de preaviso. Tenías que dar 15 días y si das 5 pues te van a descontar 10 días de sueldo. Así que ya lo sabes y que no te engañen”.

Ahora lo más importante, tienes que dar el preaviso porque si no lo das de este finiquito te pueden descontar esa falta de preaviso"