Aviso de los autónomos: solo uno de cada diez prevé contratar este año

“Los autónomos palpan la desaceleración económica y les falta confianza en el futuro inmediato”, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Y eso se refleja en sus expectativas, más pesimistas. El barómetro que acaba de presentar esta asociación concluye que el 85% del colectivo opina que la actividad se frenará este año y que solo el 11% prevé realizar alguna contratación. El principal motivo que argumentan son los problemas económicos por los que atraviesa su negocio. La mitad reconoce que le va peor ahora que en años anteriores.

PREOCUPA LA SUBIDA DEL SMI

Una de las cuestiones que más preocupa a los autónomos con empleados a cargo es otra nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. Casi el 65% de los encuestados no está de acuerdo con un nuevo incremento y 7 de cada diez admite que le perjudicaría algo en su negocio, al 22% bastante. Hay más preocupación en comunidades autónomas como Andalucía que en Madrid o Navarra. Amor ha pedido al nuevo Gobierno que “también tenga en cuenta al que paga las nóminas” porque al final un fuerte incremento del SMI conlleva un aumento de la economía sumergida como se ha demostrado en las empleadas del hogar y en los trabajadores del campo.

Amor le ha deseado mucho éxitos a la que será ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “porque irán en beneficio de España”. Ha prometido “lealtad” al nuevo Gobierno, se muestra dispuesto a un “diálogo constructivo” pero reconoce que “la confianza o desconfianza dependerá de las acciones que tome”. El también vicepresidente de CEOE advierte que “la moderación genera inversión, actividad y empleo; la radicalidad, desempleo”.

La adecuación de la base de cotización a los rendimientos netos, es decir cotizar por lo que ingresan, es otra medida que está en la agenda política. Aquí hay división. El 45% de los autónomos se muestran favorables frente a un 43% que no. El resto, no sabe o no contesta. Lo que ha pedido Amor es que en este asunto “no se haga demagogia”.

LA MOROSIDAD SIGUE SIENDO UN PROBLEMA

Cuatro de cada diez autónomos sufren todavía retrasos en el cobro de sus facturas por parte de las Administraciones Públicas, entendiendo esta demora por 60 días o más. El ayuntamiento de Jerez por ejemplo tarda casi 450 días. ATA insiste en pedir sanciones para el que no cumple la ley. La morosidad continúa siendo un problema. En cambio el acceso al crédito, que es otra cuestión clave para los autónomos, ha mejorado bastante. Casi el 60% de los que acudieron el año pasado a una entidad financiera no tuvo dificultades para obtener la liquidez solicitada y al 21,6% le dieron el préstamo, aunque de menor cuantía. Es decir, al 80% de los autónomos que acudieron en 2019 a solicitar financiación les fue concedida.