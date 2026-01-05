2025 cierra con 500.000 nuevos afiliados y un total de 21,8 millones de ocupados, pero solo el 17% de los contratos fueron fijos a tiempo completo

El mercado laboral sumó 506.451 afiliados en 2025, cerrando el año por encima de los 21,8 millones de ocupados, pero solo el 17% de los contratos firmados fueron fijos a tiempo completo.

Diciembre ha dejado 16.000 parados menos y 19.000 ocupados más, pero tanto la creación de empleo como el recorte del paro son los más flojos en este mes de los últimos tres años.

Según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en diciembre el empleo avanzó en 19.180 afiliados medios hasta dejar el total en 21.844.414 ocupados, récord para un cierre de año.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo detalla que solo en el último mes del año se redujo en 16.291 personas, dejando el total de paro registrado en 2.408.670 personas, una cifra que refleja que España sigue liderando el desempleo en Europa.