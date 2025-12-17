"Trabajo haciendo reparaciones en casas, y todavía hay gente que nos da propina, lo más que me han dado fueron 50 euros, pero también me han dado 20 céntimos"

La polémica sobre las propinas en España ha vuelto a la primera línea del debate público. Todo comenzó con la viralización de la cuenta de un cliente que, tras un gasto de 173,90 euros, dejó una propina de 10 céntimos. Este gesto ha provocado un torrente de comentarios y ha sido el punto de partida para una discusión en el programa 'La Tarde' de COPE, conducido por Pilar García Muñiz y Rosa Rosado.

El debate nacional sobre la propina

En España, a diferencia de otros países, la propina no es obligatoria, lo que alimenta una eterna discusión: ¿es mejor no dejar nada que una cantidad ínfima? El debate, que a menudo gira sobre si los españoles son tacaños, también se fija en las diferencias culturales, como el dinero que ganan los camareros con las propinas de los extranjeros, a menudo más generosas.

Uno de los puntos clave de la discusión en 'La Tarde' ha sido cómo gestionar las propinas pagadas con tarjeta. Un oyente, propietario de un restaurante, ha explicado su método para asegurar que el dinero llega a los empleados: "Apuntan en el ticket de la copia [...] lo que le dejan de propina". De esta forma, ese dinero se retira de la caja y se añade directamente al bote para repartir.

La propina más allá de los restaurantes

Sin embargo, la costumbre de dar propina no es exclusiva de la hostelería. Así lo ha confirmado un oyente que se dedica al servicio de transporte, quien ha asegurado que siempre deja propina en los restaurantes porque él también las recibe por un buen servicio. "Es la holga del camarero, su suertecito y la propina, y así ayudamos todos", ha afirmado, una visión positiva que contrasta con la sorpresa que se llevan algunos clientes al ver conceptos inesperados en la cuenta.

El artículo se vertebra sobre el testimonio de un oyente que trabaja para una empresa de seguros realizando reparaciones en viviendas, un sector donde la propina es aún más excepcional. "Gracias a dios, todavía hay gente que sí que nos va dando algo de propina", ha comentado en el programa de COPE, dejando claro que este gesto de agradecimiento también existe fuera de bares y restaurantes.

Este profesional ha relatado que se ha encontrado con todo tipo de situaciones, que van desde la nada hasta un extra de 50 euros. "Lo más que me han dado fueron 50 euros, pero también me han dado 20 céntimos y te dicen, 'toma que te tomes un café'", ha explicado. Este último caso, como ha apuntado con humor la presentadora, no alcanza ni para un café de máquina.

El debate pone de manifiesto la falta de consenso sobre las propinas y la delgada línea entre el agradecimiento y el gesto vacío. Al final, la decisión queda en manos del cliente, quien además de la propina, a veces debe estar atento a otros detalles de la cuenta, como cargos por servicios que no ha consumido pero que son legales en España.