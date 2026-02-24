El homenaje a Fernando Múgica le sirve de gancho a Zarzalejos para hablar sobre el pacto de Sánchez con Bildu

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'Sexto sentido', el acto conmemorativo por el trigésimo aniversario del asesinato del socialista Fernando Múgica Herzog a manos de ETA.

El homenaje, celebrado en Madrid, sirve de telón de fondo para una dura crítica a los pactos del PSOE con Bildu y la política penitenciaria del Gobierno vasco.

Una 'normalidad' rota en 1996

Zarzalejos ha recordado que Fernando Múgica fue asesinado el 6 de febrero de 1996 en San Sebastián por terroristas como Valentín Lasarte y García Gastelu, 'Chapote'. Mientras Lasarte salió de prisión en 2015 tras acogerse a la 'vía Anclares', 'Chapote' se considera a sí mismo "un Gudari y no un criminal". Para el periodista, el hecho de que el principal homenaje se celebre en Madrid evidencia que "la sociedad vasca no ha hecho una catarsis moral".

Para ilustrarlo, ha relatado una vivencia personal de aquel día, cuando como director del periódico 'El Correo' se encontraba en Bruselas con el entonces lehendakari Ardanza. Tras sugerirle cancelar los actos de celebración por la inauguración de una oficina vasca, la respuesta de Ardanza fue tajante: "No, ETA no puede alterar la normalidad". Zarzalejos ha lamentado que "esa era la normalidad", mientras él decidía no asistir y regresar a Bilbao.

Votos por presos: la 'vía txeroki'

En la actualidad, según ha denunciado Zarzalejos, el Gobierno vasco aplica la conocida como 'vía Txeroki' para progresar de grado a los presos etarras. Desde que asumió las competencias penitenciarias en 2021, ha concedido "111 terceros grados", utilizando lo que describe como "el coladero del artículo 100.2 del reglamento penitenciario", con un control judicial que solo actúa a posteriori.

Pool Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'

El periodista atribuye esta política a un "acuerdo político Bildu-Sánchez", que se resume en "votos a cambio de excarcelación de etarras". Además, ha asegurado que "Otegi lo ha reconocido" y ha calificado la situación como "el resultado más bochornaso de los pactos del PSOE con Bildu".

Esta es, para Zarzalejos, la razón por la que en el homenaje a Múgica solo intervendrán figuras como Isabel Díaz Ayuso, Jorge Múgica y John Juaristi, expresando su deseo de que acudan "compañeros socialistas" de la víctima.