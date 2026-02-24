El sector de empleo que no deja de crecer en España: "Ahora mismo se suman más de 73.000 nuevos trabajadores cada año y crece en autónomos"

El sector del turismo en España ha demostrado una vez más su fortaleza como motor de creación de empleo. Según los últimos datos analizados en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, el sector suma ya casi 2,7 millones de trabajadores. Esta cifra supone un incremento de más de 73.000 nuevos afiliados en el último año, consolidando su peso en la economía nacional.

Un crecimiento generalizado

Los datos de Turespaña para el mes de enero confirman esta tendencia positiva, con un crecimiento de casi el 3%. El empleo turístico ya representa más del 13% del total de afiliados en nuestro país. El principal impulso proviene de la hostelería, con avances en casi todas las comunidades autónomas, aunque este buen comportamiento contrasta con la falta de perfiles adecuados en otras áreas de la economía.

EFE Un hostelero recoge la terraza para protegerse de la lluvia

Este dinamismo laboral no solo se refleja en el aumento de los trabajadores por cuenta ajena, sino también en el de autónomos que deciden emprender en actividades turísticas. El buen arranque de 2026 confirma el peso estructural del turismo en el PIB español, que supone un 13%, y su capacidad para generar oportunidades laborales estables, incluyendo oficios técnicos bien remunerados y sin necesidad de carrera universitaria.

La nota negativa: las agencias de viajes

En contraste con el optimismo general, el único dato negativo se encuentra en las agencias de viajes. Este subsector experimentó una pérdida de casi 11.000 puestos de trabajo durante el año 2025. Esta situación podría ser un reflejo de cómo la inteligencia artificial y la digitalización están transformando ciertos puestos de trabajo, un fenómeno que afecta a múltiples industrias.

Agencia de viajes

Un pilar para la economía

Pilar García de la Granja, directora de 'Mediodía COPE', ha subrayado la importancia estratégica del sector. "Gracias al turismo estamos saliendo adelante", afirmó la experta, recordando los intentos iniciales de "acabar con el turismo" por parte del Gobierno. Con casi 100 millones de visitantes anuales, el turismo genera una realidad tangible de consumo, gasto e ingresos que impulsa el crecimiento económico del país.