David Sánchez: "A Mourinho no le dolería que le pitara el Bernabéu porque ni es madridista ni nunca lo ha sido; Mourinho solo es del Mourinho Fútbol Club"

La figura de José Mourinho vuelve a estar en el centro del debate, especialmente ante su inminente regreso al Santiago Bernabéu. En "El Partidazo de COPE", el periodista David Sánchez ha analizado la controvertida personalidad del técnico portugués, desmontando su supuesta vinculación emocional con el Real Madrid y afirmando que su única lealtad es hacia sí mismo.

El ‘Mourinho Fútbol Club’

Según Sánchez, el entrenador luso nunca ha sentido los colores del club blanco. "Mourinho no es madridista ni nunca lo ha sido. Mourinho ha sido del Mourinho Fútbol Club, no lo era ni en el Chelsea ni en el Benfica ni en el United ni ahora en la Roma ni en el Inter", ha sentenciado el periodista. Esta visión apunta a que su paso por los equipos es puramente profesional, sin crear lazos afectivos.

A pesar de esta indiferencia hacia el club, Sánchez ha recordado que el técnico sí "tiene una muy buena relación con Florentino Pérez", aunque considera que "eso no va a cambiar" su naturaleza. Por ello, la posible reacción del público del Bernabéu le resulta indiferente al portugués: "Le da igual que le piten".

Un silencio estratégico

La decisión de Mourinho de no hablar en la rueda de prensa previa al partido es, para los tertulianos de COPE, una estrategia calculada. Consideran que "diga lo que diga, todo lo que vaya a decir puede ser utilizado en su contra", por lo que el técnico opta por "borrarse". Si mantiene su discurso duro, se arriesga a una gran pitada; si rectifica, quedaría en mal lugar frente a su vestuario.

Este comportamiento no es nuevo. Compañeros de la prensa portuguesa han confirmado que Mourinho a menudo evita las ruedas de prensa y se limita a hablar en los medios oficiales de su club. Además, su silencio actual llega después de haber recibido críticas de exfutbolistas como Henry o Kompany, que le han "recordado lo que ha hecho él por los campos de Europa".