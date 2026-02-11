Ricardo, español en Noruega: "Estoy de baja laboral, pero aquí el sistema te ayuda a buscar otro trabajo que vaya con tus nuevas condiciones de salud"

El programa 'El Partidazo de COPE' de la 'Cadena COPE', dirigido por 'Juanma Castaño', ha contactado con Ricardo, un español residente en Noruega, para conocer la repercusión de una noticia deportiva local. Sin embargo, la conversación ha revelado un aspecto sorprendente sobre el sistema laboral noruego que ha captado toda la atención.

Ricardo ha explicado su situación personal, que sirve como ejemplo de las diferencias con España. "Estoy de baja, pero aquí el sistema te ayuda a encontrar otro trabajo que te vaya mejor a tus nuevas condiciones de salud", ha comentado en antena, una afirmación que ha generado gran interés.

Un sistema de reorientación laboral

Este español, que trabajaba como técnico de climatización, tuvo que dejar su empleo por un problema de salud. Lejos de quedar en una situación de incertidumbre, ha descrito cómo el sistema público noruego se ha implicado en su futuro. "El sistema te ayuda a reorientarte", ha señalado, un modelo que contrasta con el debate en España, donde la AIReF ha avisado que los trabajadores que cogen bajas tienen un salario medio y contrato indefinido.

Estoy de baja, pero aquí el sistema te ayuda a encontrar otro trabajo que te vaya mejor a tus condiciones nuevas de salud"

Alamy Stock Photo Cosecha de bacalao seco, Vestvagoya, Islas Lofoten, Noruega

Gracias a este apoyo, Ricardo ha podido enfocar su carrera hacia su pasión: el fútbol. "Me saqué aquí la licencia C de la UEFA para entrenar a fútbol base", ha contado. Actualmente, entrena a dos equipos cadetes y a uno infantil de un club de Oslo que, como anécdota, "jugó una eliminatoria de la Copa de Europa en los 50 o 60 contra el Real Zaragoza".

Su proyecto, según ha relatado, es "a medio plazo sacarme el B". Este enfoque en la reinserción y adaptación laboral choca con la situación en España, donde a menudo se debate sobre el coste de las bajas. De hecho, una baja laboral de 4 días la paga la empresa, lo que supone una carga significativa para las pymes.

El origen de la llamada: una confesión viral

La llamada a Ricardo se ha producido a raíz de la sorprendente declaración del esquiador noruego de biatlón Sturla Holm Lægreid. Tras ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno, el atleta ha aprovechado la entrevista en la televisión noruega para confesar una infidelidad a su pareja, a quien había conocido seis meses atrás.

Hace 6 meses encontré el amor de mi vida y hace 3 meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel"

EFE El medallista de bronce Sturla Holm Laegreid de Noruega durante la ceremonia de entrega de medallas en los 20 km individuales masculinos de biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en Anterselva, Italia.

El deportista ha afirmado que "hace una semana se lo confesé, ha sido la peor semana de mi vida". Sus palabras, que buscaban el perdón, han acaparado la atención mediática en España. Sin embargo, en Noruega la reacción ha sido muy diferente, según ha explicado Ricardo desde su pueblo cerca de Oslo, donde en ese momento estaban a "menos 9 grados".

"Aquí Noruega no es como España, no somos la abuela de visillo", ha comentado Ricardo. Ha explicado que en el país nórdico la vida personal se mantiene muy privada y que la principal crítica hacia el atleta no ha sido por el contenido de su confesión, sino por el contexto profesional. La opinión general es que "le haya quitado el protagonismo a su compañero que ganó el oro".

Esta visión ha sido corroborada por otras figuras del deporte noruego. El cinco veces campeón olímpico, Johannes Bø, ha declarado que "el momento, el lugar y la ocasión fueron totalmente equivocados". Para Ricardo, es impensable que un deportista español hiciera algo así, ya que "habría televisiones durante una semana", reflejando un enfoque social muy distinto, donde expertos en derecho del trabajo analizan las bajas médicas como un tema de gran relevancia.