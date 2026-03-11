La guerra de Irán ahoga a la alfalfa deshidratada, el delicatessen español que triunfa en Asia

El sector primario español se enfrenta a un nuevo golpe derivado de la crisis en el Mar Rojo. Tras doce días de máxima tensión, uno de los sectores más afectados es el de los productores de alfalfa deshidratada, un producto del que España es el primer productor y exportador europeo. La situación ha generado una “total incertidumbre”, según ha explicado José Miguel Ochoa, gerente de Alfeed, la empresa que aglutina a los productores para la exportación, en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja.

Este sector facturó 390 millones de euros el año pasado y las estimaciones apuntaban a alcanzar los 500 millones en 2030. Sin embargo, el conflicto bélico ha puesto en jaque su principal mercado, ya que el 70% de la producción española tiene como destino los países asiáticos, donde la alfalfa es considerada un alimento delicatessen para el ganado.

Cientos de contenedores a la deriva

La principal preocupación se centra en los envíos que ya están en camino. José Miguel Ochoa ha detallado la angustia que viven con los barcos que deben cruzar la zona de conflicto. “Todos los envíos que tenemos camino de esa zona, pues no sabemos cómo va a acabar”, ha declarado. El problema afecta a “varios cientos o miles de contenedores” y, según el gerente de Alfeed, “no sabemos dónde se van a poder descargar ni qué sucede con ellos”.

Aunque están en contacto continuo con las navieras, las soluciones propuestas no son viables. “Las que están en el mar dicen que van a dejar los contenedores al final de ruta, pero al final de ruta significa que te pueden dejar contenedores en India o donde puedan”, explica Ochoa. Esta alternativa genera un nuevo problema logístico: “¿Qué hacemos luego ahí con la mercancía? Porque no tenemos idea de cómo poder luego moverla desde allí”.

Costes inasumibles y mercancía parada

A la incertidumbre en el mar se suma el problema en tierra. Los envíos programados están paralizados y la mercancía se acumula en los puertos españoles. Esto ha provocado que se apliquen recargos “inasumibles”. Ochoa denuncia que el incremento de los seguros supone un coste añadido que es “casi un 50% del valor de la mercancía”. “Es imposible”, sentencia.

Un nuevo revés que se une a la crisis de la peste porcina. Y es que hace unos meses Corea del Sur decidió cerrar sus puertas a la alfalfa española por el riesgo de que algún jabalí infectado hubiera podido pisarla.

El gerente de Alfeed es realista y entiende que los otros mercados como China y Japón no tienen la capacidad de absorber toda la producción que ha quedado sin destino, agravando la situación de excedente.

El secreto de la alfalfa española

El éxito de este producto en mercados tan exclusivos como el de Emiratos se debe a su alta calidad. Está demostrado que las vacas que consumen alfalfa española, rica en proteína y fibra, dan mejor leche y en más cantidad. Además, este alimento mejora el rendimiento de caballos y camellos de competición. El secreto de la alfalfa española reside en que en nuestro país no sólo se dan las mejores condiciones para su cultivo, también se realiza un proceso de deshidratación que la hace única en el mundo.

Este tratamiento, según Ochoa, “le da muchísimas salidas al producto, evita incendios, mejora la digestibilidad”. Estas son mejoras muy apreciadas frente a las de su gran competidor, Estados Unidos, consolidando al sector agrario español como un referente de competitividad y profesionalidad en el mercado global.