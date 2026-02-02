"Quienes tengan una hipoteca de 300.000 euros a 25 años ahorrarán 535 euros gracias a la caída este mes de enero del Euríbor si es de tipo variable"

Buenas noticias para los hipotecados. El Euríbor ha registrado una caída significativa en enero, un dato que supone un alivio para los hogares con hipotecas de tipo variable que tengan que realizar su revisión anual. Así lo ha analizado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha explicado las consecuencias de este descenso.

Escúchalo en Podcast Cuánto ahorrarán las hipotecas de tipo variable con la caída del Euríbor | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Qué es el Euríbor y a quién afecta la bajada

Tal y como ha detallado la experta, el Euríbor "es el tipo de interés medio al que los principales bancos europeos se prestan el dinero entre sí". Este indicador de referencia principal para las hipotecas variables en la eurozona se ajusta periódicamente según las políticas monetarias del Banco Central Europeo.

Sin embargo, este alivio no llegará a todos por igual. García de la Granja ha matizado en el programa que la bajada solo afecta a las hipotecas "variables y las que vencen ahora, solamente". La caída media en enero sitúa el indicador en el 2,246 % para quienes renueven su crédito con este dato, siendo esta la revisión más común en España.

El ahorro real en la cuota mensual

Para ilustrar el impacto real de esta bajada, Pilar García de la Granja ha expuesto un caso práctico. Para una hipoteca de 300.000 euros a 25 años y con un diferencial del 1 % sobre el euríbor, "el ahorro será de algo menos de 45 euros al mes y de unos 535 euros al año".

El ahorro será de algo menos de 45 euros al mes y de unos 535 euros al año para hipotecas de 300.000 euros" Pilar García de la Granja Periodista económica

En el caso de un préstamo más modesto, de 150.000 euros con las mismas condiciones, la experta ha calculado que "la rebaja de la cuota mensual será de en torno a los 22 euros y unos 268 euros al año". Un ahorro que, como ha apuntado el conductor del espacio, Jorge Bustos, supone un pequeño respiro económico para las familias.

El futuro del Euríbor y el papel del BCE

Respecto a la evolución futura del indicador, los expertos anticipan un periodo de estabilización. Santiago Carbó, catedrático de economía de CUNEF Universidad, anticipa que en las próximas semanas el índice se situará entre el 2,25 y el 2,30 %. Este movimiento del Euríbor está directamente ligado a las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). La subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, explica que ambos indicadores, los tipos de interés del BCE y el Euríbor, “más o menos van caminando a la vez”.

Canva Hipoteca

Dado que “no se prevé que haya muchos movimientos en los tipos de interés generales que fija el BCE”, la experta tampoco espera “grandes movimientos en ese euríbor”. Esta dinámica no solo afecta a las hipotecas variables, sino que también tiene un impacto en las nuevas. Cuando el Euríbor baja, abarata el dinero para los bancos, lo que se refleja en los tipos de interés que ofrecen en los nuevos préstamos hipotecarios. De hecho, el tipo medio para esas nuevas hipotecas ya se encuentra por debajo del 3 %, aunque no se anticipan descensos mucho más pronunciados.