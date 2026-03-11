Manolo Lama: "De la plantilla del Real Madrid actual, hace cinco años serían titulares solo dos y Vinicius entraría en la plantilla, ninguno más"

El plató de El Partidazo de COPE ha sido el escenario de un intenso debate sobre el estado actual del Real Madrid de cara al crucial enfrentamiento de Champions League contra el Manchester City. La conversación, marcada por las siete bajas que sufre el equipo de Álvaro Arbeloa, ha puesto de manifiesto la preocupación existente en torno al nivel de la plantilla. En este contexto, Manolo Lama ha lanzado una reflexión contundente que compara al equipo actual con los de la pasada década gloriosa del club.

Una alineación de circunstancias ante el City

El periodista Miguel Ángel Díaz ha confirmado que el conjunto blanco afrontará el partido con siete ausencias, si bien recupera a Hausen y Mastantuono tras sus sanciones. No obstante, Arbeloa no parece contar con ellos para el once inicial. La principal duda sigue siendo la evolución de Mbappé, cuya presencia en la vuelta es incierta. Todo apunta a que el técnico podría repetir la misma alineación que ganó en Vigo, con un centro del campo formado por Tchouaméni, Valverde, Thiago y Guler, y una delantera con Brahim y Vinicius.

Esta posible alineación ha generado escepticismo entre los analistas. Julio Maldonado, 'Maldini', ha sido claro al afirmar que "no es una alineación que que pueda ilusionar mucho". Por su parte, Manolo Lama ha defendido la competitividad del plantel, recordando que "es una alineación todos internacionales" y que ya fue capaz de ganar en Balaídos, aunque sea para un pronóstico incierto en la eliminatoria.

EFE Álvaro Arbeloa, muy serio durante el Celta - Real Madrid.

Un equipo lejos de la 'Edad de Oro'

El momento más contundente del debate ha llegado con la valoración de Manolo Lama. El periodista ha establecido una dura comparación con los equipos que marcaron una época en el club. "De la plantilla del Real Madrid actual, hace cinco años serían titulares solo dos y Vinicius entraría en la plantilla, ninguno más", ha sentenciado Lama. Con esta afirmación, ha señalado la dificultad de estar a la altura de una plantilla histórica que, en su opinión, no se ha sabido renovar convenientemente.

Es más el recuerdo que la realidad"

Europa Press Fede Valverde abraza a Pintus y le dedica el gol que dio la victoria al Real Madrid en Balaídos.

Desconfianza por el rendimiento del equipo

Este análisis conecta con el sentir de parte de la afición madridista. La desconfianza no nace tanto de los nombres, sino del rendimiento irregular del equipo durante toda la temporada. "No hemos visto al Real Madrid ganar un partido importante durante todo el año o prácticamente ninguno", se ha comentado en el programa, resumiendo una sensación de frustración. Este es un problema para el Madrid, ya que el sorprendente dato sobre Mbappé no es el único que preocupa.

No hemos visto jugar al equipo bien toda la temporada"

A pesar del pesimismo, en el debate también se ha puesto en valor el plus competitivo que siempre acompaña al Real Madrid en la Champions League. Los propios jugadores del City no se verán como favoritos claros, conscientes de la historia y el peso del escudo blanco. Además, el análisis de Maldini sobre el rival invita a un moderado optimismo: ha calificado la temporada del equipo de Guardiola con un "notable bajo", reconociendo que han mejorado pero que siguen siendo vulnerables.