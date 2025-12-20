"El Gordo de la Lotería de Navidad eran siete millones y medio de pesetas, es decir, 45.000 euros, con ese dinero te podías comprar 10 pisos nuevos en el año 1974"

A escasos días de la celebración del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, la ilusión se mezcla con un baño de realidad económica. El primer premio, conocido como 'El Gordo', se mantiene sin cambios desde 2011: 400.000 euros por décimo. Sin embargo, su valor real ha caído en picado. Como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Rubén Corral y la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, el poder adquisitivo del premio ya no es lo que era, especialmente en lo que respecta al sueño de la vivienda.

Un premio estancado ante la inflación

El principal factor de esta devaluación es la inflación. Además, a los 400.000 euros brutos hay que restarles los 72.000 euros que se queda Hacienda desde el impuesto que implantó el ministro Montoro durante la gran recesión. Esto deja un premio neto de 328.000 euros. El profesor de EAE Business School, Javier Rivas, lo cuantifica de forma clara: "Hay que tener en cuenta que la inflación inmobiliaria (...) es de un 40 o 45 por ciento desde el año 2011, pero es que además ahora hay impuestos que antes no los había". La conclusión es una "más de un 50 por ciento de caída desde el año 2011 en términos reales".

Más de un 50 por 100 de caída desde el año 2011 en términos reales" Javier Rivas Profesor de EAE Business School

El sueño de la vivienda, cada vez más lejos

El contraste con el pasado es demoledor. Durante la tertulia económica, Rubén Corral recordaba un dato revelador: "En el año 1974, el Gordo de la Lotería eran siete millones y medio de pesetas, es decir, unos 45.000 euros. Con ese dinero te podías comprar 10 pisos nuevos". Hoy, la realidad es que los 328.000 euros netos no son suficientes para adquirir una vivienda en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, aunque sí en regiones como Extremadura o La Rioja y ciertas zonas de Andalucía o Murcia. Por ello, no es de extrañar que la pregunta sobre cuántas casas te podrías comprar con el premio sea una constante.

La vivienda sigue siendo la principal aspiración para cuatro de cada diez españoles si resultaran agraciados, como recogía la reportera Victoria Ballesteros a pie de calle. Las declaraciones de los ciudadanos reflejan este anhelo. "Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas", afirmaba una entrevistada, evidenciando que el premio ahora se ve más como una ayuda que como una solución definitiva.

Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas" Comprador de lotería

¿Deberían subir los premios?

Ante este escenario, Yolanda Gómez plantea una reflexión necesaria. "Yo creo que sí deberían incrementar esos premios", ha señalado. La experta argumenta que, año tras año, "nos gastamos más dinero en lotería" y que Loterías y Apuestas del Estado "tiene margen para subir un poco esos premios". A pesar de la pérdida de poder adquisitivo, la esperanza no decae y las colas en las administraciones para saber qué número tienes que jugar se repiten, un fenómeno que incluso desafía a la inteligencia artificial. Mientras, la mayoría sigue soñando con jubilarse o, al menos, "darse una alegría" si la suerte les sonríe.