La Lotería de Navidad desafía al tiempo: de la inteligencia artificial a las colas de última hora para el Gordo

A solo tres días de que se celebre el esperado sorteo de la Lotería de Navidad, las administraciones de lotería viven sus jornadas más intensas. En Bilbao, algunas de ellas, como la popular Ormaechea, en la Alameda de Urquijo 52, registran largas colas de personas que apuran sus últimas opciones para hacerse con el décimo que pueda traer el soñado Gordo. Su fama de repartir suerte o de haber entregado más premios a lo largo de los años la convierte en un punto de peregrinación para los más esperanzados.

Sergio Etxebarria, al frente de la administración, confirma que la campaña, que comenzó en pleno verano, llega a su punto álgido. "Llevamos ya muchos meses vendiendo décimos de Navidad, y esperando que el lunes sea el día mágico", explica, mientras la ilusión está "a flor de piel de todo el mundo". Etxebarria recuerda que cualquier persona que juegue un décimo tiene la posibilidad de ser el ganador, y en esa expectación se incluye el número que juega la emisora COPE Bilbao, acabado en 91, y que ya es "una tradición".

Dos Gordos y un recuerdo millonario

La administración Ormaechea tiene una larga historia repartiendo grandes premios. Sergio Etxebarria recuerda dos momentos clave. Hace solo dos años, vendieron el Gordo de Navidad a una familia abonada al mismo número durante toda la vida. "Se llevaron diez décimos, que sumaron 4 millones de euros. Fue muy bonito porque pones cara a la gente", rememora. La suerte, en esa ocasión, recompensó la fidelidad de varias décadas.

Pero el recuerdo más emblemático se remonta a 1986, cuando su madre estaba al frente del negocio. Aquel año repartieron un Gordo muy distribuido por todo Bilbao, alcanzando los 2.000 millones de las antiguas pesetas. "Se vendió en San Mamés durante un partido, en bares del centro y en ventanilla", detalla Etxebarria. Aquel premio dejó un recuerdo imborrable en la ciudad, y muchos de aquellos afortunados, cuenta, "siguen comprando aquí en busca de una segunda oportunidad".

Tradición y tecnología: la nueva era de la suerte

Fundada en 1941 por su abuela, Concepción Ormaechea, la administración es una de las más veteranas de la ciudad. Comenzó en el Casco Viejo y, con el crecimiento de Bilbao, se trasladó a su ubicación actual en la Alameda de Urquijo, un punto neurálgico de la ciudad. A pesar de su larga trayectoria, el negocio ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos incorporando la venta por internet.

Aunque la web es "una ventanilla que está abierta 24 horas" y facilita la compra a clientes lejanos, como las "peñas del Athletic que hay por todo el mundo", Etxebarria asegura que la tradición sigue pesando más. "La forma tradicional todavía supera a lo digital", afirma. El ritual de hacer la cola y elegir personalmente el número sigue siendo una parte fundamental de la experiencia para la mayoría de los compradores.

El número que ha dictado la IA

Este año, la anécdota la ha protagonizado la inteligencia artificial. Según Etxebarria, un número supuestamente recomendado por ChatGPT se ha convertido en uno de los más demandados. Aunque la propia IA admite que todos los números tienen las mismas probabilidades, su sugerencia ha generado un fenómeno sin precedentes. "Al final ha sido un poco la anécdota del sorteo", comenta.

Ha sustituido la inteligencia artificial a los videntes" Sergio Etxebarria, de la Lotería Ormaechea de Bilbao

Finalmente, Etxebarria aborda el posible aumento del precio del décimo de 20 a 25 euros, una medida que ve necesaria. Explica que, con el premio actual de 400.000 euros, "casi no da para el piso", a diferencia de lo que ocurría en 1986. La subida, tras 23 años con el precio congelado, permitiría actualizar los premios.