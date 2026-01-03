"Si eres empresario o autónomo, que sepas que te van a chequear todos los pagos que hagas a través de esta plataforma, ya lo están haciendo seguro"

El año 2026 ha llegado con una serie de cambios fiscales que afectarán al bolsillo de los ciudadanos. En el programa La Linterna de COPE, el periodista económico Iván Alonso ha elaborado junto a Rubén Corral una guía sobre las principales novedades, destacando una por encima de todas: el aumento del control del Gobierno sobre los Bizum para empresarios y autónomos, una medida que, según el experto, ya se está aplicando.

Mayor control de Hacienda sobre Bizum

La principal novedad de este 2026 es que, si eres empresario o autónomo, las entidades financieras van a tener que informar mensualmente a la Agencia Tributaria de toda la facturación acumulada a través de Bizum. Hasta ahora, existía la obligación de informar sobre operaciones a partir de los 3.000 euros, pero dicho límite se elimina. Los bancos deberán proporcionar una identificación detallada del profesional, el número de comercio, los terminales de venta y el importe total facturado en ese mes a través de la plataforma.

Ante el revuelo generado, Hacienda ha tenido que salir a aclarar que esta medida, por ahora, deja fuera a los usuarios particulares. De este modo, los pagos cotidianos entre amigos o familiares no estarán sometidos a esta nueva vigilancia fiscal, centrando el foco exclusivamente en la actividad económica de profesionales.

Alamy Stock Photo Servicios de pago de la aplicación Bizum

El mordisco del MEI a la nómina

Otra de las medidas que se notarán en el día a día es el incremento del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que comenzó a aplicarse el año pasado. Se trata de un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social que, teóricamente, va destinado a la hucha de las pensiones, tal y como se explica en la guía sobre el impacto de este mecanismo en los jóvenes y las empresas.

El sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales"

Sin embargo, el economista de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz, aclara que este dinero no va a ninguna hucha, sino que busca dotar de más ingresos al sistema. "No se mete en ninguna hucha, esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales", ha señalado. En la práctica, esto se traduce en costes laborales más altos para las empresas y en que los trabajadores cobrarán un poco menos. Por ejemplo, para un trabajador que cobra 30.000 euros brutos al año, la aportación total en 2026 será de 270 euros, de los cuales 225 los pone la empresa y 45 el empleado.

Gemini Una persona irreconocible que mira una nómina que cobra un salario bruto de 2.300 euros al mes

Subida de pensiones y SMI

En el lado positivo, los pensionistas han comenzado el año con una subida de las pensiones contributivas del 2,7%, lo que equivale a unos 570 euros más al año para una pensión media. Los incrementos son aún mayores para las pensiones no contributivas o de viudedad, que suben un 11,4%. Al mismo tiempo, la edad de jubilación sigue aumentando: en 2026, para quienes tengan menos de 38,3 años cotizados, el retiro se fija en los 66 años y 10 meses.

Mientras tanto, sigue la incertidumbre sobre cuánto subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El comité de expertos del Ministerio de Trabajo propone un alza de entre el 3,1% y el 4,7%, pero la patronal solo acepta un 1,5%, mientras que los sindicatos exigen más de un 11%. Todo apunta a que, sin acuerdo en la mesa de diálogo social, será finalmente el Gobierno quien decida la cifra, en un contexto de negociaciones salariales que también afectan a otros colectivos como los empleados públicos.