El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la subida del sueldo de los funcionarios, que supondrá un incremento total del 11,4 % en cuatro años. La medida ha sido ratificada este miércoles en el Parlamento y sus claves han sido analizadas por el periodista económico Iván Alonso en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito. Este aumento progresivo se consolidará hasta 2028, aunque su aplicación inicial ya está definida para los próximos dos años.

Apoyos y calendario de aplicación

El decreto ha salido adelante con los votos a favor del PP y la llamativa abstención de Junts, mientras que solo Vox ha votado en contra. Según explicó Alonso, la convalidación refrendada en la Cámara Baja afecta de momento a los ejercicios de 2025 y 2026, para los cuales se ha estipulado una subida del 4 por 100. Las subidas posteriores, hasta completar el 11,4% pactado, deberán ser nuevamente refrendadas en el futuro.

Impacto desigual en las nóminas

La revalorización se aplicará por igual a todas las escalas de la Administración, pero su impacto en las nóminas no será homogéneo. El incremento real para los trabajadores públicos se moverá en una horquilla de entre 1.524 y 3.512 euros más al año. Esta diferencia se explica porque el porcentaje de subida se calcula sobre remuneraciones distintas, lo que provoca que el beneficio sea mayor en los salarios más altos, un debate recurrente también con la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

EFE El ministro para la Transformación Digital y de la Funicón Píblica, Óscar López

Este modelo de incremento salarial para los empleados públicos se enmarca en un contexto económico donde el gasto en pensiones y salarios públicos es un tema de constante análisis. La decisión del Gobierno busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, aunque el método elegido vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la equidad de las subidas porcentuales frente a las subidas lineales.

Respiro para pymes y autónomos

Paralelamente a la subida salarial, la sesión plenaria también ha aprobado el aplazamiento hasta 2027 de la entrada en vigor de 'Verifactu'. Se trata de un sistema de control electrónico para pymes y autónomos que debía ser obligatorio a partir del próximo mes de enero. La moratoria, que retrasa su implantación un año más, ha sido recibida como un alivio por parte de muchos pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia.