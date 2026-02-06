José Miguel Viñas, meteorólogo: "Está llegando humedad de la zona del Caribe, eso es lo que hace que lluevan 600 litros en lugar de 200, que ya es una barbaridad"

España vive unas semanas marcadas por un temporal de lluvia, viento y nieve que parece no tener fin. La sucesión de borrascas de gran impacto ha puesto en alerta a buena parte del país, dejando cifras récord de precipitaciones y numerosos incidentes. Para arrojar luz sobre esta situación, el meteorólogo y divulgador científico José Miguel Viñas ha intervenido en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, donde ha explicado a 'El Pulpo' las claves de un fenómeno que ha calificado de "extraordinario".

El porqué de las lluvias extremas

Según Viñas, la causa de esta persistencia e intensidad de las lluvias se debe a un “movimiento en las piezas que hay invisibles en la atmósfera”. El experto ha detallado que parte del aire frío que normalmente se concentra en el Ártico se ha desplazado hacia el sur, afectando a Norteamérica y Europa. Esta alteración provoca que la corriente en chorro, que mueve las borrascas, esté “succionando o atrapando corredores de humedad, de aire muy húmedo, los famosos ríos atmosféricos”.

Precisamente, uno de estos ríos atmosféricos es el responsable de que las precipitaciones sean tan abundantes. "Está llegando humedad, pues, prácticamente de la zona del Caribe hasta el suroeste de la península. Y eso, desde luego, que es la singularidad", ha señalado Viñas. El meteorólogo ha destacado que este factor explica las devastadoras cifras registradas: "Eso es lo que hace que en vez de caer 200 litros, que ya es una barbaridad, pues en Grazalema hayan caído cerca de 600".

Un carrusel de borrascas sin tregua

El pasado mes de enero ha sido el segundo más lluvioso del siglo XXI, con 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, un 85% por encima de la media. En total, el país ha sufrido los efectos de cinco borrascas de gran impacto con nombre: Goretti, Harry, Ingrid, Josephid y Christine, a las que se suma la actual, Leonardo. Esta situación ha provocado que en muchas zonas se active el sistema ES-Alert para avisar a la población de fenómenos meteorológicos adversos.

Andalucía ha sido una de las comunidades más afectadas, especialmente la provincia de Cádiz, donde localidades como Grazalema han registrado 600 litros por metro cuadrado en 24 horas, obligando a suspender clases y a vigilar de cerca los cauces de los ríos por riesgo de desbordamiento. Otros meteorólogos como Jorge Olcina también han calificado de "singular" esta sucesión reiterada de borrascas. Los efectos del temporal se han extendido por el territorio, causando por ejemplo la suspensión de servicios de tren en Galicia.

José Miguel Viñas ha subrayado que la frecuencia e intensidad de estos eventos están relacionadas con el contexto actual. “Estamos viviendo cada vez con una mayor frecuencia situaciones extraordinarias de todo signo”, ha afirmado, vinculándolo al cambio climático. Según el experto, aunque siempre ha habido fenómenos extremos, ahora “están alcanzando picos de intensidad que no teníamos registros de de algo parecido”.

Previsión y consecuencias

La situación no terminará de forma inminente. Viñas ha adelantado que el fin de semana será “bastante complicado”, ya que se espera la llegada de una nueva borrasca, que se bautizará como Marta, y que dejará otro “temporal de lluvias muy importantes” de nuevo en el suroeste. No obstante, ha añadido que hacia la segunda mitad de febrero el tiempo podría cambiar hacia un escenario de “más estabilidad atmosférica”.

Aunque estas lluvias son positivas para paliar la sequía y recuperar los embalses, que subirán “mínimo un 5%”, Viñas ha advertido de los impactos negativos. Un exceso de agua puede ser perjudicial para la agricultura, ya que retrasa la siembra y “va a trastocar el ciclo agrícola este año”. Por ello, ha insistido en la necesidad de mantener la “conciencia de ahorro del agua” incluso en periodos de abundancia como el actual.