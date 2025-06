La diferencia entre paro registrado y paro efectivo que nunca nadie te ha explicado: lo aclara Marc Vidal

¿Qué diferencia hay entre paro registrado y paro efectivo? Te lo cuenta Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Aclara el analista económico que "el paro registrado es el dato oficial que excluye a los fijos discontinuos, personas en ERTE, algunos perceptores de subsidios y a quienes buscan empleo. Por el contrario, el paro efectivo incluye a todos los que no están trabajando y ya está. Es decir, si queremos saber cuanta gente está desempleada en este país, es mejor no atender las cifras oficiales. De hecho, a fuerza de repetirlo, el gobierno ha creado un relato exitoso sobre el empleo que no resiste un análisis profundo".

En tiempos de eso que les gusta tanto señalar, "los bulos", este es uno que ha pasado a verdad oficial, "cuando no es más que una distorsión estadística que no permite analizar bien como está el mercado laboral de este país".

Marc Vidal

La trampa son los Fijos Discontinuos. Afirma que es el principal "cosmético gubernamental".

la clave son los fijos discontinuos: ¿por qué?

Presumen, afirma, "de haber reducido el paro registrado en 600.000 personas desde 2019, cuando en realidad, el paro real apenas ha descendido en 70.000. La clave son los fijos discontinuos. Una categoría contractual que ya existía, eso lo repiten mucho, pero antes era algo marginal, y ahora se ha convertido en el eje de su discurso".

Más del 50% de los nuevos contratos indefinidos "son en realidad fijos discontinuos o a tiempo parcial. De locos. Y otra más. Eso de que somos los mejores en creación de empleo, no es cierto. Toda Europa está reduciendo el paro".

Ni con este truco, denuncia (concluyendo la sección), "evitamos tener el doble de paro que nuestros vecinos. En Alemania, Francia o Dinamarca, si no trabajas y cobras prestación, eres un parado sin eufemismos. Y ojo, porque este aparente buen desempeño es coyuntural; impulsado por factores exógenos como el turismo pospandémico o los fondos europeos".