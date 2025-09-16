Cambio de precio histórico de la bombona de butano: cuánto cuesta a partir de hoy y cuándo se revisará

La bombona de butano vuelve a protagonizar titulares tras la última revisión de precios publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de este martes, su precio máximo experimenta un descenso del 5%, situándose en 16,27 euros, frente a los 17,11 euros del periodo anterior. “Y un último tema, el del precio máximo de la bombona. Baja a partir de mañana un 5%, se sitúa en 16 euros con 27 céntimos”, explicó Ángel Expósito durante La Linterna, mientras Pilar García de la Granja detallaba cómo se calcula este importe.

Según la directora de Mediodía COPE, “esto depende de cómo se cierran los precios en relación con el precio en los mercados internacionales del gas natural y luego cada dos meses se ajusta ese precio. Si se ha cobrado por encima se reduce el precio en los siguientes dos meses. Si se ha cobrado por debajo se incrementa el precio de la bombona de gas”.

Alamy Stock Photo Bombonas de butano en un camión en Valencia

Cómo se determina su precio

El precio de la bombona de butano no está liberalizado. Su valor máximo se revisa cada dos meses y cualquier ajuste, ya sea al alza o a la baja, no puede superar el 5%. Esta política forma parte de las medidas del Gobierno para contener el coste de la energía en un contexto de precios eléctricos y combustibles disparados, junto con el famoso “tope al gas” y la congelación parcial del precio del butano.

La reciente revisión ha tenido en cuenta:

Coste de la materia prima, como el propano y el butano, en los mercados internacionales.

Gastos de transporte y fletes, que han subido un 14,9%.

Evolución del cambio euro-dólar, con una ligera apreciación del euro (+2,3%).

Impuesto especial de hidrocarburos (15 euros por tonelada) y el IVA correspondiente, que sigue siendo del 21%.

El resultado de este cálculo ha derivado en una rebaja de 0,84 euros por unidad respecto al precio anterior, la segunda disminución consecutiva en lo que va de año. Pilar García de la Granja resumía así la situación: “Se añade un nuevo importe a las bombonas con independencia del coste de la materia prima, lo que refleja la actualización del sistema de cálculo realizada en marzo de 2025”.

Periodicidad de la revisión

La Dirección General de Política Energética y Minas establece la revisión de los precios cada dos meses, el tercer martes de cada periodo. La fórmula aplicada acumula cualquier diferencia para compensar futuras revisiones, limitando los cambios a un 5% por ajuste. De esta manera, se protege al consumidor de incrementos bruscos, a la vez que se mantiene una referencia clara sobre el coste de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados, que incluyen la clásica bombona de entre 8 y 20 kilogramos.

Alamy Stock Photo Camión de reparto y venta de bombonas de gas butano de la multinacional española Repsol en Mallorca

Este tipo de GLP se utiliza como alternativa al gas natural en áreas sin acceso a la red, con un consumo anual de 64,5 millones de unidades, aunque la demanda ha caído más del 25% desde 2010 hasta 2021. Los butaneros y otros profesionales del sector han reclamado mejoras en sus condiciones, llegando incluso a amenazar con huelgas. Ayudas y alternativas disponibles

Para los hogares con más dificultades, sigue existiendo la posibilidad de solicitar el bono térmico, que proporciona hasta 350 euros para pagar facturas de agua o calefacción. Este tipo de apoyos se complementa con las políticas de control del precio de la bombona, buscando aliviar el coste de la energía doméstica en España.