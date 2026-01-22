"Los autónomos españoles optan cada vez más por esta estructura societaria para aprovechar ventajas fiscales y limitar la responsabilidad patrimonial"

España ha experimentado un cambio significativo en la estructura del trabajo autónomo. Durante el año 2025, el país perdió a 21.000 autónomos personales, mientras que la figura del autónomo societario se disparó. Esta evolución, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, responde a la búsqueda de fórmulas que ofrecen mayores beneficios y seguridad. La situación refleja una adaptación del colectivo a un entorno económico complejo, donde la regularización y el ajuste de cuotas son temas de constante debate.

Las claves del cambio: fiscalidad y responsabilidad

La principal motivación para esta transición es doble: limitar la responsabilidad patrimonial y acceder a ciertas ventajas fiscales. Según ha explicado García de la Granja, los profesionales intentan ser prácticos, eligiendo el modelo que más les conviene tanto a ellos como a su entorno laboral. "No te llevas el disgusto de, no sale adelante bien el la empresa o el emprendimiento, pues tener que despedir a gente que que lleva trabajando un montón de tiempo", ha señalado. Este enfoque práctico permite, además, afrontar la contratación de personal con mayor seguridad jurídica y explorar opciones como la futura implementación del IVA franquiciado en España, que podría suponer un ahorro significativo para miles de autónomos.

Este cambio de paradigma no afecta a todos los sectores por igual. Mientras que las empresas tecnológicas y técnicas ganan un peso notable en la economía, otros ámbitos más tradicionales como el comercio y la hostelería pierden impulso. Esta tendencia dibuja un nuevo mapa del emprendimiento en España, donde muchos autónomos viven asfixiados por la falta de previsión y la carga impositiva, lo que les obliga a buscar estructuras más eficientes.

La intervención del Gobierno: el nuevo banco público

En otro orden de cosas, durante el análisis en 'La Linterna', también se ha abordado la reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de culminar la conversión del ICO en un banco público, mediante la mayor inyección de capital de su historia. Esta medida ha generado un intenso debate entre los expertos económicos sobre sus verdaderas implicaciones para el tejido empresarial.

Pilar García de la Granja ha compartido la visión de varios especialistas con los que ha consultado. Si bien al principio se pensaba que la medida se limitaría a ofrecer líneas de crédito con garantías para ayudar a las pymes, la realidad parece ser otra. La conclusión es que se trata de una estrategia para intervenir en las empresas medianas. "Es crear un banco público. Directamente", ha sentenciado la experta, apuntando a un cambio de mayor calado en la política económica del Ejecutivo.