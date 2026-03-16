Antonio: "No hay otra; había coches que salían desde algún pueblo a las cinco de la mañana y me era difícil ir a esos lugares y a esa hora"

La estación de Atocha se convertía en el epicentro del caos para los viajeros que intentaban llegar al sur de España tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Tal y como se informó en 'Herrera en COPE Madrid', el resultado era una estación prácticamente "desértica", con más de la mitad de los trenes cancelados en las pantallas de salidas y largas colas en las oficinas de Renfe, el único punto donde se podían anular los billetes de forma presencial.

EFE Personal de RENFE atendiendo a los viajeros en la estación de Atocha de Madrid.

El plan alternativo de Renfe

Para paliar la situación, Renfe habilitó un plan alternativo de transportes. Este incluía siete trayectos desde Madrid a Málaga y Sevilla que combinaban el viaje en AVE hasta Villanueva de Córdoba, un trasbordo en autobús hasta Córdoba capital y, desde allí, otro tren hasta el destino. Adicionalmente, se programaban tres servicios por vía convencional desde Chamartín hacia Sevilla, Cádiz, Almería y Granada, y dos de Media Distancia para las rutas Madrid-Extremadura y Sevilla.

Los viajeros afectados por las cancelaciones tenían la opción de solicitar el reembolso gratuito de su billete original. También podían adquirir uno nuevo o realizar un cambio, aunque debían abonar la diferencia si el nuevo pasaje es más caro. Por ejemplo, si el billete original costó 20 euros y la alternativa cuesta 40, el pasajero tendrá que pagar esos 20 euros adicionales.

Autobuses y vuelos, las otras opciones

Ante las dificultades, muchos buscaban otras vías. Desde la estación de Méndez Álvaro se reforzaban las líneas de autobús con 26 vehículos adicionales a Sevilla, Córdoba y Málaga para esa jornada. Los precios variaban: los billetes a Málaga cuestan 20 euros, mientras que a Sevilla con ascienden a 36 euros. La duración del trayecto oscilaba entre las cuatro horas y media y las siete horas y veinte minutos.

La compra de billetes de autobús por internet era la salvación para muchos, como relató Antonio, uno de los afectados. Tras una búsqueda infructuosa de otras opciones como BlaBlaCar, que ofrecía viajes "desde Alcorcón, desde algún pueblo a las 5 de la mañana", encontró la solución en la web. La situación, según sus palabras, era límite.

Quienes barajan la opción del avión también lo tenían complicado. Una situación que, por suerte, comienza poco a poco a resolverse.