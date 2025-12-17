Jes\u00fas Camu\u00f1as, propietario de una Administraci\u00f3n de Loter\u00edas en la R\u00faa Nova, en pleno centro del casco hist\u00f3rico de Lugo, denuncia las dificultades que atraviesa su sector en un momento del a\u00f1o muy importante para este tipo de negocios. La queja principal se centra en que Loter\u00edas y Apuestas del Estado no actualiza la comisi\u00f3n que perciben los loteros por la venta de d\u00e9cimos, una situaci\u00f3n que se agrava con la subida generalizada de precios en los dem\u00e1s \u00e1mbitos de la vida. Camu\u00f1as explica que el porcentaje que reciben est\u00e1 fijado en un 4,5 % desde "hace veintitantos a\u00f1os", mientras que el coste de la vida se ha disparado para todos. "Las comisiones son iguales que hace veintitantos a\u00f1os, pero pago el gasoil, el pan o el caf\u00e9 cada d\u00eda m\u00e1s caro", lamenta el lotero, quien incide en la disparidad entre sus m\u00e1rgenes de beneficio y el incremento constante del coste de la vida. Fernando Toubes tiene una librer\u00eda en el barrio de San Antonio, que es adem\u00e1s punto de venta mixto de Loter\u00edas y Apuestas del Estado. "Llevamos\nreivindicando desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os una subida de\ncomisiones, pero no solo de la Loter\u00eda. Reclamamos una subida lineal\nde todos los juegos, tanto de los activos -Primitiva, Bonoloto,\nEuromillones- como de los pasivos de la Loter\u00eda Nacional", explica a COPE Lugo. "El\nhecho de que llevemos con las comisiones congeladas desde hace m\u00e1s\nde veinte a\u00f1os, hace que muchos de nuestros negocios, casi 11.000\npuntos en el \u00e1mbito nacional, no se sostengan. Muchos compa\u00f1eros se ven\nobligados a tomar la decisi\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida antes del cierre\ndefinitivo, que es prescindir de gente asalariada". Seg\u00fan Toubes, "no\nson capaces de asumir la subida tan grande del IPC que hubo en estos\n\u00faltimos 20 a\u00f1os". De hecho, "cuando oper\u00e1bamos con la\npeseta, ten\u00edamos pr\u00e1cticamente las mismas comisiones que tenemos\nahora, y eso no es viable a d\u00eda de hoy", lamenta. "Nadie mira para nosotros, que somos los que vendemos el producto m\u00e1s productivo\ndel Estado, que es la Loter\u00eda, porque m\u00e1s del 90% se vende en ventanilla", insisti\u00f3. "Somos nosotros los que recaudamos, pero nadie\nse acuerda de nosotros", recalc\u00f3. Precis\u00f3 que, "por primera vez en la historia", los vendedores "mixtos" y las administraciones convencionales se han unido en esta reivindicaci\u00f3n. Record\u00f3 que ha llegado al Congreso una Proposici\u00f3n no de Ley para subir las comisiones por la venta de loter\u00eda, pero sigue bloqueada. "Todos los partidos de la oposici\u00f3n est\u00e1n de acuerdo,\nmenos el Gobierno" "A d\u00eda de hoy, que hay una\ncomisi\u00f3n de poco m\u00e1s de 5 puntos, en una Primitiva de un euro, ganamos 5\nc\u00e9ntimos. Pagar todos los gastos que hay y el IPC se lo come\ntodo", zanj\u00f3. En cuanto a la campa\u00f1a para el Sorteo Extraordinario de la Loter\u00eda de Navidad, que se celebra el pr\u00f3ximo 22 de diciembre, Camu\u00f1as ha notado un cambio en el comportamiento de los compradores. Este a\u00f1o, a diferencia de otros, "noviembre fue un mes fuerte" en ventas, mientras que diciembre est\u00e1 siendo "un poco m\u00e1s flojo". El lotero supone que este fen\u00f3meno se debe a que "las compras grandes ya se adelantaron". Seg\u00fan su an\u00e1lisis, ahora lo que queda es "la cosa menuda, la compra de un d\u00e9cimo de \u00faltima hora" por parte de los clientes. La COPE, como es habitual cada a\u00f1o, retransmitir\u00e1 el pr\u00f3ximo lunes el Sorteo Extraordinario de la Loter\u00eda de Navidad, con un despliegue por todo el territorio nacional para estar en directo en aquellos lugares y con aquellas personas que resulten agraciadas por la suerte ese a\u00f1o.