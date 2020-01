La polémica racial de los Óscar que vuelve todos los años

Hace unos días, la red social Twitter mostraba entre sus tendencias la etiqueta #OscarsSoWhite en referencia a la escasa representación de otras razas que no fueran la caucásica entre los nominados a los premios Óscar de este año.

De hecho, en las categorías de interpretación, las que más atención mediática y popular suelen atraer, la Academia solo ha nominado este año a una persona afroamericana; se trata de Cynthia Erivo, que optará al Óscar a mejor actriz principal por ‘Harriet’. Bien es cierto que en otras categorías hay más nominados no blancos, pero muchos cinéfilos han echado en falta que la Academia distinguiese a intérpretes como Eddie Murphy ('Yo soy Dolemite’), Lupita Nyong’o (‘Us’) o Awkwafina (‘The Farewell’).

Pero cabe preguntarse: ¿cuál ha sido la relación de la Academia de Hollywood con los afroamericanos a lo largo de su historia? A continuación, les ofrecemos los datos. Las conclusiones son solo suyas.

En 91 años de historia, la Academia ha entregado 44 veces un Óscar a una persona afroamericana (sin contar premios honoríficos). En este sentido, la ceremonia del año pasado fue especialmente destacada, ya que se entregaron seis estatuillas a Mahershala Ali (mejor actor secundario), Regina King (mejor actriz secundaria), Spike Lee (guion adaptado), Peter Ramsey (película de animación), Hannah Beachler (diseño de producción) y Ruth E. Carter (diseño de vestuario).

No obstante, esto no siempre ha sido así. En más del 40% de las ceremonias celebradas hasta la fecha no ha habido ninguna persona afroamericana nominada. La última ceremonia all-white fue la de 2010.

Si nos centramos únicamente en las categorías de interpretación (mejor actor y mejor actriz, tanto principal como secundario), el premio se ha entregado a una persona de color en un 5,23% de los casos (19 veces en 364 oportunidades). La primera persona afroamericana en conseguir llevarse la estatuilla dorada fue Hattie McDaniel, la inmortal Mammy de ‘Lo que el viento se llevó’, en la ceremonia de 1940. Por su parte, el primer actor negro en ganar el Óscar a mejor actor principal fue Sidney Poitier (1964). En 2001, recibió el Óscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera. La primera (y única hasta la fecha) en ganar el galardón a mejor actriz principal fue Halle Berry, en 2002. Además, Denzel Washington es el actor negro con más nominaciones (8) y más premios Óscar (2).

Hattie McDaniel, ganadora del Óscar en la ceremonia de 1940, junto a Olivia de Havilland y Vivien Leigh en 'Lo que el viento se llevó'.

Pero no todo va de actores en los Óscar. En unos premios con más de 90 años de historia, hay cuatro categorías en las que aún no se ha premiado a ningún afroamericano: mejor fotografía, mejor director, mejor montaje y mejor cortometraje. Por su parte, en las categorías de mejor película, mejor actriz principal, mejor guion original y mejor corto documental, solo han sido galardonados una vez.

Un último dato: según la propia Academia, el 16% de sus miembros pertenece a alguna minoría racial. El 84% restante son blancos.