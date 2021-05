‘Let it be’, el disco de despedida de los Beatles

El 8 de mayo de 1970 se publicaba‘Let it be’, el último disco de los Beatles antes de que el grupo se separara. De hecho, ya en la grabación de este álbum a principios de enero de ese mismo año ya existían discordias entre los integrantes del grupo británico.

Aunque el sencillo del álbum salió a la luz el 6 de marzo de 1970, con el mismo nombre: 'Let it be'.

Además del disco, también vio la ñuz el documental dirigido por Michael Lindsay-Hogg en el que se mostraban las imágenes de grabación de las canciones en las que ya se podían observar las discrepancias que llevaría a la desintegración del grupo. En el documental se puede ver la famosa actuación de los Beatlesen la azotea de los edificios londinenses de Aplle en Savile Row.

Con la voz de McCartney y el piano, la batería de Starr, el bajo de Lennon, la guitarra eléctrica de Harrison, el órgano de Billy Preston y los coros de Hammond y Linda McCartney se grabó el máster del sencillo con el mismo título que el álbum el 31 de enero de 1969. Aunque al principio el título del disco era el de ‘Get Back’.

Te interesa

¿Y si los Beatles no hubieran tocado en 'The Cavern Club' de Liverpool?

THE BEATLES EN ESPAÑA: Barcelona, 3 julio 1965.- Los Beatles a su llegada a Barcelona, tocados con monteras toreras. De derecha a izquierda, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison. EFE/PÉREZ DE ROZAS.PÉREZ DE ROZAS

¿POR QUÉ EL FIN DE LOS BEATLES?

Como decimos, ya antes de la grabación de las canciones para este último disco de los Beatles, as cosas entre los miembros del grupo ya no estaban bien.

Señalan como las causas de la posible ruptura el hecho de que Starr estaba centrado en su carrera de actor, Harrison estuviera descontento por considerar que el papel en el grupo era menor, John Lennon estaba enfrascado en su vida sentimental junto a Yoko Ono y sus proyectos juntos y Paul McCartney, autor de la canción ‘Let it be’, no estaba de acuerdo con los arreglos de Phil Spector.

Cada uno ya tenía distintas aspiraciones y otros asuntos entre manos más allá de la banda, lo que llevó al adiós de uno de los grupos de más éxito a nivel mundial, la banda más importante de la historia de la música en el siglo XX.

Así se demostró casi un mes antes de que este álbum saliera al mercado, el 10 de abril de 1970, la portada del diario británico 'The Daily Mirror' anunciaba que Paul McCartney abandonaba The Beatles. Un anuncioa que coincidía con la publicación de su primer proyecto en solitario.

La icónica portada de 'Abbey Road' de los 'Beatles'

LET IT BE… NAKED

El ‘Let it be… Naked’ de Paul McCartney responde a la lucha incesante de este integrante de las Beatles desde que en 1970 se publicara el último álbum de los Beatles. Como hemos contado, McCartney no estaba nada satisfecho con los arreglos que se habían realizado en algunas de las canciones del disco por parte de Spector.

Por eso, años más tarde, pasados los 30 (2003) de la publicación del primero, McCarteny recuperó el sonido original de las canciones, incluyó otras que fueron eliminadas y quitó todo rastro del sonido de los Beatles, para su nuevo álbum.

Según cuentan, para la publicación de este disco, McCartney contó con el beneplácito de Ringo Starr, Yoko Ono y de George Harrison, que aunque ya había fallecido dio su autorización antes de morir.

Letra de la canción ‘Let it be’ The Beatles

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, let it be

And in my hour of darkness she is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people living in the world agree

There will be an answer, let it be

For though they may be parted, there is still a chance that they will see

There will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

There will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be, be

And when the night is cloudy there is still a light that shines on me

Shinin' until tomorrow, let it be

I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, let it be

And let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

And let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be