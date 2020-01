Se cumplen 51 años del mítico último concierto de The Beatles

Hoy se cumple un importante aniversario en la meteórica carrera de los Beatles, nada menos que 51 años desde que el cuarteto de Liverpool tocó en público por última vez. Fue el 30 de enero de 1969, en un recordadísimo concierto en la azotea de la sede de Apple Corps, la empresa constituida por los Beatles para albergar sus intereses comerciales.

La actuación tuvo lugar durante el ocaso de la mítica banda, en un momento en el que las relaciones entre los componentes del grupo atravesaban un momento muy difícil que acabaría derivando en su disolución al año siguiente. Los Beatles se encontraban entonces inmersos en la tensa grabación de su nuevo álbum, 'Get back', que acabaría llamándose 'Let it be'. Una de las ideas de la banda consistía en interpretar las nuevas canciones del disco por primera vez en un concierto especial que sería filmado.

Con ese proyecto en mente, el cuarteto comenzó a buscar posibles localizaciones en las que tocar. Una de las posibilidades que contemplaron fue la de organizar el concierto en el Coliseo de Roma, pero finalmente todas las ideas fueron descartadas y los Beatles decidieron no complicarse y tocar en la azotea del edificio donde estaban grabando su álbum, la mencionada sede de Apple Corps.

Hoy se cumplen 51 años del famoso concierto de los Beatles en la azotea de su casa discográfica "Apple Records", en Londres. Fue la última vez que tocarían juntos. #TheBeatles pic.twitter.com/K9GwqSPsMP — retrochenta (@retrochenta) January 30, 2020

Aquella fue la primera vez que los Beatles tocaron en directo en tres años, pues no lo hacían desde su gira por Estados Unidos en 1966. Durante el recital, la banda interpretó varios temas que habían estado ensayando en las semanas previas. En concreto, las canciones tocadas por los Beatles fueron 'Get back', 'Don't let me down', 'I've got a feeling', 'One After 909' y 'Dig a Pony'.