¿Por qué se separaron los Beatles? Cuatro hechos que influyeron en el final de la banda

Se suele decir que las casualidades no existen. La máxima también podría tener cabida en el caso de la banda musical más famosa de todos los tiempos: The Beatles. ¿Por qué? Un 10 de abril de 1962 se produjo el fallecimiento de uno de los miembros originales del grupo, el bajista Stuart Sutcliffe. Otro 10 de abril, pero de 1970, la historia de unos chavales de Liverpool que llegaron a dominar el mundo volvió a resquebrajarse. Aunque entonces por completo: Paul McCartney anunció que se iba de los Beatles y que estos, en definitiva, se separaban.

El ideólogo de Yesterday, entre otros temas icónicos, aprovechó el lanzamiento de su primer álbum en solitario para expresar, en una entrevista, dos negativas que cerraron un capítulo por siempre inolvidable. Como no planeaba sacar otro disco más junto a John, George y Ringo ni volver a formar una dupla compositora sin igual con Lennon, se interpretó que los Beatles ya eran historia.

Y así fue, mal que le pesara y todavía le pese a buena parte del planeta. 51 años después, la herida provocada por aquella ruptura no se ha cerrado. Ni parece destinada a hacerlo nunca, pues la 'Beatlemanía' no ha estado dispuesta, en ningún momento y bajo ningún concepto, a dar su brazo a torcer. Por eso, la pregunta sigue más que vigente a pesar de todo: ¿por qué se separaron los Beatles?

Audio

Es lícito tildar de imposible que se llegue a saber la verdad, al cien por cien, del final de la banda. Y más con su 50% (Lennon y Harrison) en mejor vida desde 1980 y 2001 respectivamente. Sin embargo, hay hasta cuatro hechos que dieron un cierto espaldarazo a la separación por antonomasia.

La muerte de Brian Epstein

Aunque siempre prefirió estar en la sombra, el mánager de los Beatles fue capital para su éxito. Si hubo unos cuantos años en los que los buenos momentos y la amistad aderezaron el talento musical inapelable del grupo, eso fue gracias a Epstein. Tan sólo hay que echar un vistazo al archivo audiovisual de la primera etapa de estrellato de los cuatro de Liverpool (1962-1966) para advertir lo que prima: las risas, las bromas, el buen ambiente.

En ese entorno prácticamente ajeno a las polémicas (cuando las hubo, nada tuvieron que ver con roces entre los chicos), Epstein fue el pegamento que lo solidificó todo. Por eso, su fallecimiento en 1967 fue una pata más del antes y después que supuso la renuncia de los Beatles a las giras. Limitar su concurso sobre todo al estudio de grabación no dejó de traer muy buena música a la ecuación. Eso sí, los lazos profesionales y personales se resintieron. Y más cuando John, Paul, George y Ringo tampoco destacaron en especial a la hora de gestionar por sí mismos sus negocios (léase Apple).

Lucha de egos

A partir de 1966, las cosas ya no fueron lo mismo en los Beatles. Nadie lo hubiera asegurado de puertas para afuera, pero la relación entre sus miembros se fue agriando poco a poco.

El liderazgo que quiso asumir Paul McCartney no gustó a sus tres compañeros: le consideraban demasiado autoritario e incluso se unían contra él para que las decisiones que buscaba implantar no saliesen adelante. Tampoco ayudó que McCartney quisiese empezar a llevar a cabo algunos proyectos en solitario. Así, empezó a pensar que lo único que querían John, George y Ringo era torpedearle.

Por otro lado, George Harrison se sentía minusvalorado (y más cuando su valía como compositor quedó probada) y John Lennon no tardó en hastiarse del mal ambiente que llegó a formarse. De hecho, los dos llegaron a amenazar con la renuncia antes de que todo terminase. Al igual que Ringo Starr.

La camaradería se resintió tanto que las grabaciones del White Album y de Let It Be (como atestiguó el documental del mismo nombre) fueron mucho menos llevaderas que antaño. Incluso las letras de algunas canciones de los Beatles empezaron a incluir ciertas pullas, sobre todo entre Lennon y McCartney.

La aparición de Yoko Ono

Muchos consideran que la pareja de John Lennon fue la gran culpable de la ruptura de los Beatles. Lo más probable es que la importancia de la japonesa a la hora de que se gestase la disolución del grupo no fuera tan drástica. Sin embargo, no se puede negar un cierto influjo.

Ono siempre quería estar donde estaba Lennon y viceversa. De ahí que la artista pasase a formar parte del día a día del grupo y tuviese sus discrepancias, sobre todo, con Paul McCartney y George Harrison. El primero reconoció que se veía forzado a darle un tono más intelectual a sus letras al estar ella presente, puesto que le intimidaba. El segundo, según John, fue aún más lejos: insultaba a Yoko a la cara, lo que a punto estuvo de provocar que Lennon y Harrison llegasen a las manos.

Ringo Starr tampoco acabó de estar conforme con la omnipresencia de Yoko Ono. “Ella no es un Beatle, John, y nunca lo será”, le expuso a Lennon en una ocasión en la que este afirmó que su pareja quería ser “uno de nosotros”. Por todo esto, no sorprende que se haya hablado largo y tendido de la porción de culpa que Ono pudo tener en el final de los Beatles.

Eso sí, la fuerza de su supuesto grado de influencia negativa ha ido a menos con el paso del tiempo. “Yoko ha tenido que tragarse un montón de mierda, al igual que Linda [McCartney], pero la ruptura de los Beatles no fue culpa suya. Pasó que de repente teníamos 30 años, estábamos casados y habíamos cambiado. No podíamos seguir viviendo así”, apuntó Ringo en su momento.

El desmarque de Paul McCartney

Meses después de que los Beatles se separasen, llegó la noticia que acabó con toda posibilidad de una reconciliación, por muy remota que pareciese: un 31 de diciembre de 1970, McCartney demandó a la banda. Él mismo explicó en 2020 sus motivos para hacerlo.

“La única forma de salvar The Beatles y Apple, y lanzar Get Back y que se nos permitiera lanzar Anthology y todos estos grandes remasterizados de todos los grandes discos de los Beatles, fue demandar a la banda. Si no hubiera hecho eso, todo habría pertenecido a Allen Klein (el último y polémico mánager del grupo). La única forma que me dieron para sacarnos de eso fue hacer lo que hice”, contó Paul. Años después, él y sus compañeros acabaron demandando por separado al ya mencionado Klein.

Que McCartney tuviese que dar el paso de demandar a sus compañeros y amigos fue de todo menos agradable. “Eso fue horrible y me dio momentos terribles. Bebí demasiado y tomé demasiado de todo. Y fue una locura, pero sabía que eso era lo único que podía hacer, porque no había forma de que lo pudiera salvar todo por mi cuenta. Iba a desaparecer como una nube de humo. También sabía que, si lograba salvarlo, también lo estaría haciendo por todos ellos. Porque estaban a punto de regalarlo. Amaban a este tipo, Klein. Y yo decía ‘Es un maldito idiota’”, se sinceró también McCartney.

Hubo un tiempo de duelo. También un cruce de acusaciones con John Lennon tanto dialéctico (“Yo formé el grupo y yo lo disolví. Así de sencillo”, dijo quien había sido prácticamente un hermano para McCartney) como musical. No obstante, las aguas se calmaron, y hubo un tiempo en el que el reencuentro pudo llegar a producirse. No sucedió debido al asesinato de Lennon, pero los tres Beatles restantes sí volvieron a juntarse después. ¿Se habrían reunido los cuatro? Lo más probable es que sí: seguro que la casualidad que nunca existió y les ayudó a formar una amistad y una alianza musical inolvidable habría podido con todo lo demás.