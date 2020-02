¿Y si los Beatles no hubieran tocado en 'The Cavern Club' de Liverpool?

Liverpool (Inglaterra), 9 de febrero de 1961, 12:30h. En el número 10 de Mathew Street nos encontramos en una de las salas de conciertos más populares entre sus habitantes (hoy día lugar de culto), 'The Cavern Club' que había sido inaugurada pocos años atrás (16 de enero de 1957) por el empresario Alan Sytner. Ese día marcó un antes y un después en la historia de la música. The Beatles, unos jovencísimos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best, tocaron su primer concierto oficial en ‘The Cavern Club’.

On this day in 1961, @thebeatles made their debut at The Cavern. They would go on to play 292 times.



On the same day in 1964, they would play live on The Ed Sullivan Show in the USA to an estimated audience of over 73 million people.



The world changed forever. pic.twitter.com/P1FB3dMdqJ — Cavern Club (@cavernliverpool) February 9, 2020

Back in the day. Taking the lead vocal at the Cavern Club on the fan club night. 1st show leathers. 2nd show suits. pic.twitter.com/oBQVd6twFN — Pete Best (@BeatlesPeteBest) February 7, 2020

Como nos cuenta nuestro compañero Juan Andrés Rubert, “'The Cavern' fue la sala que catapultó la carrera de unos chicos locales llamados The Beatles. Un grupo que venía de sufrir penurias por Alemania -Hamburgo, en concreto-, y que encontró en el número 10 de Mathew Street de Liverpool, a caballo entre el talento, la curiosidad y la suerte, a su futuro mánager: Brian Epstein”.

De hecho, nos recuerda Rubert que ese 9 de febrero de 1961 no fue la primera vez para John Lennon en el escenario de esta legendaria sala. “El 29 de febrero de 1957 recién inaugurado ‘The Cavern’, por entonces como local de música de jazz para convertirse en reunión de aficionados al skiffle, subía al escenario Lennon con su banda ‘The Quarrymen’, la que fue el embrión de ‘The Beatles’.

¿Qué pasó tras esta primera actuación de los Beatles en ‘The Cavern’?

Cierto es que este primer concierto no fue un gran éxito, al fin y al cabo, se trataba de una primera toma con el público para conocer cómo respondería. Además, como señala Juan Andrés "‘The Cavern’ era una sala en la que el rock and roll no era del gusto del dueño y los Beatles tocaban al mediodía, a la hora del almuerzo". Aunque interpretaron temas propios también tocaron algunos de Chuck Berry, Little Richard o Elvis Presley, entre otros.

"Cuenta la leyenda que Epstein sintió curiosidad acerca de estos chicos de Liverpool cuando un grupo de gente, bastante numeroso, pedía el disco que contenía una canción llamada 'My Bonnie'. Este tema fue grabado por The Beatles y tuvo un éxito muy discreto en Hamburgo. Meses más tarde, sin pensárselo mucho, el futuro mánager de 'The Beatles' se presentó en 'The Cavern' para verlos. El propio Epstein llegó a decir que, de inmediato, quedó impresionado por su música, su ritmo y su sentido del humor".

Después de ese primer encuentro, Epstein vio a The Beatles en The Cavern Club varias veces. Al poco tiempo, les propuso ser su mánager y el contrato se firmó en un visto-no visto

Otra de las consecuencias del éxito de esta legendaria banda inglesa es la llegada al grupo de Ringo Starr en agosto de 1962 sustituyendo a Pete Best.

Los Beatles tocaron en ‘The Cavern’ unas 292 veces entre 1962 y 1963, siendo su última actuación en este club el 3 de agosto de 1963, tan solo un mes después de publicar ‘She loves you’.

En 1970 los Beatles se disolvían y algunos de sus integrantes emprendían carreras en solitario como John Lennon o PaulMcCartney.

"El resultado que dio 'The Cavern Club' es el legado de una banda que revolucionó el mundo con su música. Y eso lo convierte en uno de los enclaves más importantes. El bar de al lado no será lo mismo si allí no tocaron ellos. Un caso -el de The Beatles- que se estudiará, se escuchará y se visitará en los museos 300 años después. Bendito 'The Cavern Club' y bendito Brian Epstein, que supo saciar su curiosidad con estos cuatro melenudos de Liverpool", concluye Rubert.

'The Cavern Club' de Liverpool (CORDON PRESS)

El actual ‘The Cavern’ es una réplica del original ya que en 1973 fue demolido casi en su totalidad.

El muro de la fama de 'The Cavern Club' con el nombre de 'The Beatles' (CORDON PRESS)Lynne Cameron

De hecho, Paul MacCartney ha vuelto a actuar en algunas ocasiones en el nuevo Cavern Club. La primera de ellas fue el 14 de diciembre de 1999 para promocionar su disco #RunDevilRun. Y el 26 de julio de 2018 actuaba por sorpresa y gratis tras anunciar el concierto por redes sociales.

It was fabulous and brought back loads of beautiful memories and reminded me of where we started @cavernliverpool #PaulMcCartney #EgyptStation pic.twitter.com/9kUFNCWU6Y — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 26, 2018

Hoy día el Cavern Club sigue ofreciendo conciertos y también ofrece el Beatles Tours, visitas guiadas por Liverpool para conocer todos los secretos de los Beatles y visitar aquellos lugares en los que la banda grababa sus discos, sus conciertos…

Paredes del 'The Cavern Club' de Liverpool con fotos de los Beatles (CORDON PRESS)

Además, a la entrada del club nos encontramos con una estatua de John Lennon que fue inaugurada el 16 de enero de 1997.