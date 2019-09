HBO afronta una noche de gloria en los Emmy a las puertas de una 'guerra de plataformas'

Este domingo tiene lugar la segunda parte y más mediática de la entrega de los premios Emmy, la suerte de de Oscar de la televisión. Todos entrarán por la alfombra roja a la gala, pero los nominados de HBO lo harán por una diferente: por aquellos que se saben que tendrán una gran noche. De aquellas que viven las grandes series de éxito cuando llegan a su final, como aquella que vivió “Frasier” en 2004, en la que se llevó 6 premios, “Los Soprano” en 2007 o “Braking Bad” en 2014. Y es que este 2019 se ha despedido de la parrilla televisiva (porque en Estados Unidos todavía se emite por cable) en medio de la polémica por su cierre argumental pero con una lluvia de galardones en el horizonte.

De entrada, esta pasada semana la serie basada en las novelas de George R.R. Martin consiguió 10 premios de la Academia de la Televisión Artes y Ciencias en aspectos técnicos en los Creative Emmys. Detrás le siguió la otra gran favorita en la noche de este domingo: la miniserie y fenómeno “Chernobyl” que no comparte categorías con “Juego de Tronos” salvo en mejor actor de drama. Pero, lo más importante: las dos están producidas y llevan el sello HBO. La de este domingo planea ser una de ensueño para la cadena. Emilia Clarke, protagonista de la saga de fantasía medieval, puede llevarse su primer Emmy, mientras que Kit Harington lo tiene más difícil contra Jared Harris.

Julia Louis-Dreyfus es la gran favorita para llevarse su premio número ocho en la categoría de Mejor Actriz de Comedia en la otra gran despedida de la temporada: la aclamada comedia “Veep”. Adivina adivinanza: también de HBO. La más abierta será la categoría de Mejor Actor de Comedia, sin Donald Glover este año, dos clásicos entre los clásicos se echarán un mano a mano: Michael Douglas por “El método Kominsky” y Ted Danson por “The Good Place”. Disputada estará la categoría de Mejor Comedia entre “Veep” y “La maravillosa Sra. Maisel”.

“La maravillosa Sra. Maisel” aspira a ser una de las grandes apuestas en los años posteriores llevando solo dos temporadas. En cualquier caso, tanto “Stranger Things”, “Big Little Lies”, no han entrado en competición. HBO debe buscar el reemplazo en los años posteriores a “Juego de Tronos”, y podría tenerlo en la serie que protagoniza Nicole Kidman después de que la recepción de la segunda temporada de “Westworld” no fuera la esperada. La cadena se va a armar los dientes en medio de una gran transición hasta una nueva plataforma: HBO Max, que aglutinará contenido de CBS como “The Big Bang Theory”, de Nickelodeon, de CW como “Arrow” o de la propia HBO.

Un juego que jugará también NBC con su nueva plataforma Peacock, cuyo paraguas resguardará a “The Office” y “Parks and Recreation”, hasta ahora grandes baluartes de Netflix en Estados Unidos y que todavía permanece como la mejor posicionada en una pugna en la que en los próximos meses entrará Disney+ con todo el contenido de Star Wars, Marvel y Pixar y que costará 7 euros al mes. Tampoco hay que olvidar la propia productora de “La maravillosa Sra. Maisel”, Amazon Prime, que ha invertido hasta 500 millones de dólares en adquirir los derechos para realizar una nueva serie de “El Señor de los Anillos”. La última en entrar será Apple TV, que hará una apuesta fuerte en lograr un acuerdo con JJ Abrams después de cerrar a Steven Spielberg para próximas producciones.