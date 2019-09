Todo lo que sabemos hasta ahora de la serie de 'El señor de los anillos' que prepara Amazon

Que las plataformas de streaming son el futuro más inmediato en las guerras por el contenido audiovisual en Estados Unidos es prácticamente un hecho. Mientras cada cadena de televisión como NBC o CBS busca crear su propia plataforma de series y películas, Disney busca conquistarlo todo con las nuevas series de Marvel y Star Wars, Apple quiere entrar en la pugna de la mano de Steven Spielberg y Amazon quiere dar un golpe encima de la mesa con su nueva serie basada en el universo de “El señor de los anillos” creado por J. R. R. Tolkien y que ya adaptó Peter Jackson a la gran pantalla de la mano de New Line Cinema. A las puertas de comenzar la preproducción, ya sabemos algunos detalles acerca de la serie que harán las delicias de los fans de la saga.

JA Bayona, a la llegada a los premios Goya

CUÁNDO SE ESTRENARÁ

La complejidad de las negociaciones entre Tolkien Estate, New Line y la propia Amazon ha propiciado el retraso de las perspectivas de estreno que, aunque se encontraban en 2020, finalmente tendrá que verse retrasado varios meses. No será hasta el año que viene cuando se ponga en marcha la producción y el rodaje de los capítulos. La directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, confirmó a Hollywood Reporter en las últimas semanas que la fecha más probable de estreno “sea en 2021, aunque hay muchos directivos a los que les gustaría que fuera en 2020”.

QUIENES SERÁN LOS GUIONISTAS Y DIRECTORES

A pocos se les ha pasado que los dos primeros episodios de la ficción televisiva los dirigirá el conocido realizador español Juan Antonio Bayona, hombre tras las cámaras de “El Orfanato” o “Jurassic World: El reino caído”. Sin embargo, aunque Bayona marcará el tono de la dirección, serán J.D. Payne y Patrick McKay los showrunners o creadores de la serie, así como principales guionistas de los capítulos. A ellos les acompañará Bryan Cogman, autor de algunos guiones de “Juego de Tronos”, amén de otros guionistas de series populares como “Breaking Bad”, “Stranger Things” o “Hannibal”.

Los guionista Ptracik McKay y JD Payne

DE QUÉ TRATARÁ Y COMO ENCAJA EN LA SAGA

Aunque no ha sido confirmada la vuelta de ningún personaje de la saga de películas o de las precuelas de “El Hobbit”, Ian McKellen ha confirmado que no ve “a otro actor interpretando a Gandalf”. Por el momento, el único personaje confirmado para la serie es Tyra, que no proviene de los libros. La actriz Markella Kavenagh será la actriz encargada de interpretarla. En cuanto al argumento, aunque Prime no se ha pronunciado explícitamente sobre ello sí que no ha desmentido los rumores cada vez más fuertes de que el argumento girará en torno a la Segunda Edad y sobre un joven Aragorn, así como la invasión de Sauron sobre Númenor.