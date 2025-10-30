Rafael Louzán, presidente de la RFEF: "Estoy convencido de que España tiene que ser la sede de la final del Mundial 2030"

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha presenciado este miércoles el encuentro que han disputado Yuncos y Rayo Vallecano en la primera ronda de la Copa del Rey. Y tras el duelo ha charlado con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE en una entrevista en la que ha repasado toda la actualidad del fútbol español.

"No soy de líos, soy una persona conciliadora y lo que vimos en el Clásico fue un momento caliente del partido", afirmó el dirigente sobre el enfrentamiento que vimos entre Carvajal y Lamine Yamal a la conclusión del Real Madrid - FC Barcelona del pasado domingo.

Y agregaba: "Creo que se va a quedar ahí y no creo que pase a mayores. No he hablado con Luis de la Fuente del tema".

En cuanto a la polémica de las lesiones en la selección dijo: "Estamos muy tranquilos porque hay una relación muy directa con todos los clubes y cualquier polémica que pudo haber no está sustentada en nada. Somos conscientes de que los jugadores pertenecen a los clubes y estamos encantados de que haya colaboración y entendimiento entre las partes".

Este miércoles, La Liga ha publicado el horario del Barcelona - Atlético y las redes han estallado al conocer que el encuentro coincidirá con la vuelta de la final de la Liga de Naciones que jugará España. Y Louzán también ha dado su punto de vista al respecto. "Es una decisión que La Liga no sabía y creo que se está barajando el horario de las 19:00h para el España - Alemania. He visto alguna crítica en redes sociales, pero estamos valorando la posibilidad de ajustar los horarios para que no se solapen los dos partidos", expresó.

Juanma Castaño también le preguntó sobre la cancelación del partido de Miami y el presidente se mostró tajante. "La Liga dice que se ha perdido una oportunidad de promocionar el campeonato y la RFEF ha jugado su papel. Si La Liga considera que hay que intentarlo otra vez, pues imagino que lo intentarán. Hay que tener muchos factores en cuenta porque hay millones de aficionados en el mundo que también pagan por el fútbol español", explicó.

Y añadía: "Yo lo que haría sería buscar el consenso con todos los clubes y respetar a la mayoría. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, pero si la mayoría no está de acuerdo no se jugará un partido fuera de España".

Para finalizar, reiteró su deseo de que la final del Mundial 2030 se celebre en España. "La final tiene que ser en España porque somos el país que tiene el mayor peso en este Mundial con el 55% de la organización del torneo. Tenemos dos sedes previstas que son el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, además de Casablanca. Creí que se entendió la frase que dije y estoy convencido de que España tiene que ser la sede la final del Mundial 2030", sentenció Rafel Lozuán.