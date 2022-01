Los secretos del concierto de los Beatles en la azotea: un quinto miembro y el gran dilema de la policía

La música, como para los colores, cada uno tiene sus gustos. Pero independientemente de las preferencias musicales, si preguntan por el mejor grupo de la historia, probablemente a gran parte de la población se le venga a la cabeza un nombre: los Beatles. De hecho, en 2018, el conocido Hot 100 de la revista Billboard en su 60 aniversario realizó una lista con las mejores bandas y eligió a Los Beatles como el mejor grupo de la historia del Hot 100.

Esta banda británica fue la más importante de la década de los sesenta y sus canciones quedaron para la posteridad. El grupo se creó en 1962 en Liverpool y estuvo formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Las diferencias entre sus miembros hicieron que en 1970 se confirmase la separación de la banda y quedase para el recuerdo su última actuación en directo del 30 de enero de 1969 en la terraza del Apple Records, en Londres. Los creadores de himnos musicales como 'Let it be' sabían que iba a ser su última actuación, pero sus seguidores no eran conscientes.





La policía interrumpió la última actuación en directo de Los Beatles

Este domingo 30 de enero se cumplen 52 años de la icónica actuación en la terraza de Apple Records. Probablemente la mayor parte de la población conozca este concierto en la azotea de los Beatles y finalizó porque los vecinos llamaron a la policía quejándose del ruido. El agente que terminó con la última actuación en directo de Los Beatles fue Ray Shayler, que décadas después comento que al subir al tejado pensó: “Tenemos que intentar parar esto”. Tal y como cuenta, los miembros de la banda vieron a los policías y siguieron cantando y él tuvo que hablar con el manager y explicarle que “aunque apreciaba lo que estaban haciendo, no podía seguir sucediendo porque estaban alterando el orden público”. Los Beatles tocaron una canción más y la música en directo de Los Beatles se silenció para siempre.





Tal revuelo causó este concierto que hasta los Simpson recrearon esta escena. En el primer capítulo de la quinta temporada Homer Simpson recuerda los días en los que junto a Apu, el director Skinner y el jefe Wiggum fueron famosos con su grupo de música, los Solfamidas, y tocaron en la azotea del bar de Moe. Esta es una de las muchas historias y anécdotas que rodean hasta actuación diferente que ponía fin a los conciertos de uno de los mejores grupos de toda la historia.

Los Beatles querían despedirse de su público de una manera especial. Barajaron realizar este último show en un barco, en un anfiteatro griego o frente a las pirámides de Giza en Egipto, aunque finalmente John Lennon acabó suavizando este espíritu rompedor y se realizó en la azotea de Apple Records.

El miembro que puso cordura fue el que acabó teniendo más complicaciones para desempeñar su labor. Los Beatles llevaban casi cuatro años sin tocar en directo, el tiempo y los problemas de memoria y dislexia del cantante hicieron que John Lennon olvidase partes de algunas canciones y para tener la letras situó una persona delante, fuera de las cámaras, para poder tener una guía de la canción.





Otro dato que poca gente conoce es que las prendas femeninas tuvieron un gran protagonismo en este concierto. El frío londinense de enero hizo que Ringo Starr y John Lennon se abrigasen actuaron con los vestidos de sus parejas. Además, los micrófonos no podían aguantar las bajas temperaturas y el fuerte viento, por lo que los cubrieron con medias de mujer para protegerlos.

La banda estaba formada por cuatro integrantes, pero en esta icónica actuación en la azotea tocaron cinco. George Harrison invitó al teclista Billy Preston a unirse a la actuación, pero no fue el único instrumento novedoso, ya que el propio George Harrison estrenó una guitarra personalizada por la marca Fender Telecaster.

Después de aproximadamente 45 minutos de conciertos, numerosas quejas de los vecinos y una policía que tuvo que parar el evento, las actuaciones de Los Beatles se acabaron para siempre. “Quiero dar las gracias en nombre del grupo y el mío propio, espero hayamos pasado la audición”, dijo para despedirse John Lennon, un agradecimiento antes de marcharse que se convirtieron en las últimas palabras del cantante en un concierto con Los Beatles. En 1970 este miembro dejó el grupo y puso fin a casi una década histórica que aún queda en el recuerdo de la música.