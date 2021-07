Los secretos de John Lennon que desconoces: desde la procedencia de su nombre a su encuentro con Salvador Dalí

Según la revista Rolling Stone, entre los meses de mayo y julio de 1971, el compositor y cantautor John Lennon grabó una de las mejores canciones de todo su repertorio. 'Imagne' es considerada a día de hoy uno de las canciones más importantes de la historia de la música, un himno de paz.

La popular canción fue creada, dicho por el propio Lennon, al lado de su pareja Yoko Ono. Según contaba el protagonista, fue compuesta en su habitación en una mañana del año 1971, mientras Yoko lo miraba atentamente. Es más, la inspiración nació del poema 'Cloud Piece', de la reconocida artista conceptual japonesa.

Por esta razón, repasamos una serie de curiosidades que quizás no son tan conocidas de uno de los personajes más peculiares de la música.

1. Su verdadero nombre era John Winston Lennon en honor a Churchill

Su nombre, John, procede se su abuelo paterno, y Winston fue en honor a Winston Churchill, quien fue un estadista británico que tuvo el cargo de Primer Ministro del Reino Unido de 1940 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Elvis Presley fue su primer ídolo

Su madre fue una de las personas culpables del gusto de Lennon por la música. Le ponía los discos del rey del rock, inculcándole el gusto por la música. Su influencia es notable en la imagen que John Lennon había adoptado en los inicios de su carrera, usando chamarras de cuero negro y un peinado de copete, similar a Elvis.

3. El número 9 era una obsesión para John

Las fechas de su nacimiento y el de su hijo Sean coinciden en el mismo día, un 9 de octubre Su fecha de nacimiento fue un 9 de octubre. Múltiples sucesos importantes de su vida giran en torno a este número, por ejemplo: nació a las 6:30 p.m. y si sumamos los números: 6+3=9. Liverpool tiene 9 letras; Newcastle, la calle donde vivía Lennon, también poseía un total de 9 letras. El autobús que cogía para la escuela era el 72, que sumando 7+2 da 9, mismo número del apartamento de Nueva York donde vivió.

Incluso su tema con The Beatles, “Revolution 9” hace referencia al número, la cual es considerada como la composición más larga en toda su discografía, aunque muchos no la consideran una canción, sino, una mezcla de grabaciones y sonidos extraños, a partir de aproximadamente cien fragmentos de cintas y voces.

4. El primer encuentro entre Lennon y Yoko Ono

John Lennon y Yoko uno se convirtieron en una de las parejas más icónicas y mediáticas del siglo anterior. Se conocieron el 9 de noviembre de 1966, durante una exposición de la artista japonesa en la Indica Gallery de Londres. Lo que más sorprendió a John en la exhibición de arte abstracto de Yoko fue una escalera que terminaba en el techo, en donde estaba colgada una lupa, con la cual, era posible leer un mensaje diminuto. Se trataba de un: Sí.

Esa experiencia le generó confianza a Lennon e hizo que se quedara en la galería, lo que ocasionó el encuentro con la mismísima Yoko Ono, quien por cierto, años después sacó a la venta un disco titulado: “Season of Glass”, siendo el quinto álbum de estudio de Yoko Ono, seis meses después del asesinato de John Lennon. En la portada se muestran los lentes ensangrentados de Lennon, colocados junto a un vaso de agua medio lleno, con una vista de Central Park de fondo; la mancha de sangre en el lente izquierdo se debe a que Lennon estaba usando esos mismos lentes en el momento que fue asesinado un año antes.

5. Casamiento entre John Lennon y Yoko Ono

Su matrimonio tuvo lugar el 20 de marzo de 1969 y pasaron su luna de miel en Amsterdam, haciendo una campaña a favor de la paz y contra la guerra de Vietnam. Fue la primera de las “encamadas por la paz”. La segunda tuvo lugar en Montreal en el mismo año.

La canción “The ballad of John and Yoko” recoge estos momentos. Dicho tema de The Beatles lanzado como sencillo junto a “Old Brown Shoe” de 1969, se grabó durante las sesiones del disco Abbey Road.

6. Encuentro entre John Lennon y Salvador Dalí

Una de las primeras cosas que hizo la pareja entre John y Yoko durante su luna de miel fue conocer al pinto y uno de los mayores exponentes del surrealismo Salvador Dalí. Este fue el creador de Creador de grandes obras como “La persistencia de la memoria” o “Aparición de un rostro y un frutero en la playa”.

El encuentro sucedió un 24 de marzo de 1969 en París, cuando los tres quedaron para compartir una comida. Se dice que durante aquel encuentro, surgió la idea para un proyecto que hubiera supuesto la colaboración entre Lennon y Dalí, relacionado con una campaña a favor de la paz, la cual, por motivos desconocidos, no fue llevada a cabo.