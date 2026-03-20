"Una tormenta solar afecta a España y activa la alerta geomagnética nivel G2, es decir, puede haber perturbaciones en redes eléctricas"

Se ha activado una alerta de tormenta geomagnética moderada de nivel G2 que se extenderá hasta el próximo 21 de marzo. La experta Mar Gómez ha detallado en un vídeo de su cuenta de TikTok que nos encontramos ante un fenómeno con capacidad para generar alteraciones en nuestro planeta.

El origen de la perturbación está en el Sol

La actividad solar ha sido identificada como la causa directa de esta alerta. Concretamente, se han detectado dos posibles fuentes: por un lado, eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), que son "enormes nubes de plasma que el sol lanza al espacio"; y por otro, un agujero coronal, que se define como "una región por donde escapa el viento solar a gran velocidad".

Las ventajas de la energía de fusión son enormes y la sitúan como una de las candidatas más firmes para liderar la descarbonización a largo plazo.

Aunque existe incertidumbre sobre si las eyecciones de masa coronal impactarán directamente contra la Tierra, los expertos tienen "bastante seguridad en que el viento solar de alta velocidad llegará alrededor del día 21". Esta llegada de partículas interactúa con el campo magnético terrestre, alterándolo y dando lugar a lo que conocemos como una tormenta geomagnética.

Posibles efectos en la Tierra

A nivel visible pueden aparecer auroras polares más intensas en latitudes más bajas de lo habitual"

Europa Press Calar Alto capta una de las auroras boreales "más brillantes" avistadas en latitudes andaluzas.CALAR ALTO

Uno de los efectos más espectaculares de estas tormentas es la aparición de auroras polares en lugares donde no son frecuentes. Según la experta, "a nivel visible pueden aparecer auroras polares más intensas en latitudes más bajas de lo habitual", un fenómeno que en ocasiones anteriores ha permitido observar auroras boreales desde Andalucía, como las inmortalizadas por el observatorio de Calar Alto.

A nivel tecnológico podemos tener perturbaciones en satélites, GPS o redes eléctricas"

En el ámbito tecnológico, las consecuencias pueden ser variadas. Como se ha advertido, "a nivel tecnológico podemos tener perturbaciones en satélites, GPS o redes eléctricas". Sin embargo, se matiza que, al tratarse de un nivel G2, "suelen ser efectos mucho menores", por lo que no se espera un impacto crítico en las infraestructuras.

Riesgo de intensificación a nivel G3

A pesar de que la alerta actual es de nivel moderado, los expertos no descartan un empeoramiento. Tal y como explica Mar Gómez, "existe una pequeña probabilidad de que la situación se intensifique hasta un nivel G3", lo que supondría "una tormenta que ya sería mucho más fuerte" y con consecuencias potencialmente más significativas para las redes de comunicación y eléctricas.