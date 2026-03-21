Arbeloa: "Estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín"

Álvaro Arbeloa ha comparecido en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid. El técnico ha asegurado que el equipo afronta el partido "con muchas ganas y con mucha ilusión", destacando la importancia de los tres puntos y el gran ambiente que se vive en el Santiago Bernabéu.

Elogios y una estatua para Rüdiger

Preguntado por el futuro del central alemán, que termina contrato, Arbeloa ha sido rotundo en su admiración. "Estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín", ha afirmado el entrenador, que ha elogiado la disposición del jugador desde el primer día.

Arbeloa también ha desvelado una conversación con el defensa: "Recuerdo perfectamente que se sentó conmigo y me dijo, 'míster, en marzo estaré para cuando llegue lo duro'". Para el técnico, Rüdiger es "el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse" y espera que el madridismo sepa la suerte de tenerle.

Mbappé y Bellingham, recuperados

Arbeloa ha confirmado que Kylian Mbappé está "al 100 por 100" y que las sensaciones del jugador son muy buenas tras su vuelta en Manchester. También ha abordado la situación de Jude Bellingham, que "estará en la convocatoria" y está "preparado para ayudarnos", por lo que ve normal que ambos acudan a la llamada de sus selecciones.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Kylian Mbappé durante el Manchester City - Real Madrid.

La vuelta de ambos jugadores plantea lo que el técnico considera un "bendito problema". "Viajar juntos cuando vamos hacia adelante, viajar juntos cuando vamos hacia atrás, y eso al final es tener mentalidad colectiva", ha explicado sobre la necesidad de que todas las estrellas trabajen en defensa.

Un rival de máxima exigencia

Sobre el partido de este domingo a las 21:00h, Arbeloa ha mostrado su respeto por Diego Simeone, un entrenador que "te exige el máximo" y que ha vuelto a colocar al Atlético de Madrid en lo más alto. Ha calificado el enfrentamiento como una suerte, ya que le permite medirse "a los mejores entrenadores del mundo"