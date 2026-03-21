Antonio Jiménez: "A diferencia de otros líderes como Meloni o Merz, que también se oponen a la guerra, Sánchez se significa porque le conviene, lo que podría llegar a perjudicar los intereses de España"

La situación en el estrecho de Ormuz ha provocado la ira de Donald Trump contra sus socios europeos. El expresidente estadounidense los ha calificado de "cobardes" por no querer participar en la flota que pretende crear para despejar la zona y ha llegado a asegurar que la OTAN "es un tigre de papel sin Estados Unidos". Según Jiménez, Trump considera que es "una maniobra militar sencilla y sin riesgo", una opinión que contrasta con la de sus altos mandos militares, que advierten de un "peligro letal enorme".

En este contexto, Antonio Jiménez ha señalado la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El periodista considera que su rechazo al conflicto bélico responde a un "puro tacticismo político" para "intentar sacar un rédito desde el punto de vista electoral". Sostiene que, a diferencia de otros líderes europeos como la italiana Giorgia Meloni o el canciller alemán, que también se oponen a la guerra pero han gestionado la situación de otra manera, Sánchez se ha significado "porque le conviene", lo que podría "llegar a perjudicar" los intereses de España.

Doble investigación al accidente de Adamuz

Sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas, Jiménez ha destacado que ya hay dos investigaciones judiciales en marcha. Por un lado, la que dirige la jueza Pastor, que investiga si Adif retiró un trozo de vía del lugar del siniestro "sin avisar previamente". Por otro, y de mayor gravedad, la abierta por la Fiscalía Europea por una presunta malversación de fondos europeos.

Esta segunda investigación, que también está en manos de la Audiencia Nacional, se centra en los 111 millones de euros que la Comisión Europea concedió en 2024 para la "renovación integral" de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, tras alertarse de su "deficiente estado". Se investiga si ese dinero "se utilizó de forma correcta". Mientras tanto, miles de personas se manifestaron ayer en Huelva para exigir "una investigación limpia, sin contaminaciones, que sea imparcial y exhaustiva" y criticaron la "falta de afecto" del ministro Óscar Puente.

El futuro judicial de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa. El magistrado ha unificado las dos ramas de su investigación e insiste en que debe ser juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.

Una de las ramas investiga la presunta malversación por parte de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, por dedicarse a "tareas privadas y comerciales" de Gómez. La otra se centra en el beneficio que presuntamente obtuvo el empresario Juan Carlos Barrabés al recibir contratos estatales tras ser recomendado por la mujer del presidente. En este punto, la Fiscalía Europea también investiga el caso, dado que los contratos procedían de fondos europeos. A esto se suma el asunto del software de la Universidad Complutense del que presuntamente se habría lucrado.

En otro orden de cosas, la actualidad de la semana también ha estado marcada por la visita de los reyes, don Felipe y doña Letizia, al Papa León en el Vaticano. La audiencia privada, de 50 minutos, sirvió para abordar el inminente viaje del pontífice a España en junio. El encuentro, en el que también participó el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, constató las "buenas relaciones entre la Santa Sede y España".

Como nota de color, la reina Letizia hizo uso del llamado 'privilège du blanc', el privilegio que permite a las reinas de monarquías católicas vestir de blanco en presencia del Papa. Este gesto tiene su origen en el agradecimiento del Vaticano a las casas reales que se mantuvieron fieles al catolicismo durante la reforma protestante.

Finalmente, Jiménez ha comentado la noticia de que el exdirigente de Podemos, Pablo Echenique, se sentará en el banquillo por un presunto delito de odio contra la Iglesia a raíz de un tuit que publicó en mayo de 2024. La juez considera que debe ser juzgado y ha rechazado su argumento de libertad de expresión.

Sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria"

En su mensaje, Echenique afirmaba: "Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad, que delinca una persona migrante". Para Antonio Jiménez, a Echenique "le pudo su anticlericalismo", ya que no tuvo en cuenta que es precisamente la Iglesia católica "la que más persigue que se evite relacionar inmigración con delincuencia" y la que más trabaja, a través de entidades como Cáritas, para ayudar a las personas migrantes.