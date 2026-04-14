"Hay una persona enterrada en la Luna, no es una tumba como las de la Tierra, pero sí una parte de un ser humano descansa allí"

Aunque pueda parecer ficción, es una realidad: hay una persona enterrada en la Luna. No se trata de una tumba convencional, con lápida o monumento, sino de los restos de un ser humano que ahora yacen en la superficie lunar. La historia, popularizada en un vídeo de la red social TikTok, narra el extraordinario homenaje póstumo a Eugene Shoemaker, uno de los científicos más influyentes en el campo de la geología planetaria.

Gracias al trabajo de Shoemaker, la ciencia ha logrado comprender mucho mejor cómo se formaron los cráteres de la Luna y otros cuerpos del sistema solar. Su gran sueño siempre fue viajar al espacio y convertirse en astronauta, y de hecho, fue uno de los primeros científicos seleccionados por la NASA para sus misiones. Sin embargo, un problema de salud le impidió cumplir su anhelo de pisar la Luna en vida.

Un homenaje póstumo en el espacio

A pesar de no poder viajar a la Luna, finalmente llegó a ella. En 1999, la NASA decidió rendirle tributo de una forma única. Para ello, se introdujo una pequeña cápsula con parte de sus cenizas a bordo de la misión Lunar Prospector, una nave diseñada para estudiar la composición de la superficie lunar.

EFE Fotografía cedida por la NASA de una imagen de más de dos tercios de la Luna, realizada por la tripulación de la misión Artemis II

Una vez que la misión concluyó, la nave fue dirigida de forma controlada para impactar contra un cráter lunar. Con ese impacto, las cenizas de Shoemaker quedaron esparcidas, convirtiéndolo en la única persona cuyos restos descansan en la Luna.

Su historia conecta dos mundos, la Tierra y el espacio profundo"

Dentro de la pequeña cápsula que transportaba sus cenizas también se incluyó un fragmento de texto y una imagen de un cometa, un doble homenaje a su trabajo y a su inmensa pasión por el espacio. El gesto ha sido tan simbólico que "su historia conecta dos mundos, la Tierra y el espacio profundo".

El legado del descubridor de cometas

La relevancia de Shoemaker no se limita al estudio de la Luna. También fue el codescubridor del famoso cometa Shoemaker-Levy 9, que impactó contra Júpiter en 1994, un evento astronómico de gran importancia para la humanidad. Este hito conectó su figura para siempre con los grandes fenómenos del cosmos.

NASA Vista de la Luna y la Tierra desde la nave Artemis II

El descanso de Shoemaker en la Luna es un recordatorio poético de la exploración espacial, un campo que sigue avanzando con misiones como Artemis II. El astrofísico David Barrado ha explicado que estas futuras misiones investigarán el polo sur lunar, una zona estratégica para establecer una base humana permanente.

El legado de Shoemaker abre la puerta a un futuro donde la Luna no solo sea un objeto de estudio, sino también un centro de operaciones. De hecho, expertos como José Ángel Cuadrado ya plantean que el siguiente paso en las conexiones a internet será colocar centros de datos en la cara oculta del satélite, llevando la tecnología humana más allá de la Tierra.