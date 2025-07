Una farmacéutica zanja el debate: ¿es mejor un paracetamol de 500mg o un ibuprofeno de 400mg y cuál es "más potente"?

El ibuprofeno y el paracetamol son de los medicamentos más vendidos en España y suelen ser los fármacos elegidos por muchos españoles para tratar una serie de dolencias como pueden ser dolores musculares , fiebre o incluso dolor de cabeza.

Tanto el ibuprofeno como el paracetamol tienen un efecto analgésico (reduce el dolor) y antipirético (baja la fiebre). Sin embargo, el paracetamol no es un antiinflamatorio, mientras que el ibuprofeno sí que lo es. Y cuando se presentan ciertas dolencias comunes, siempre existe el debate: ¿cuál de los dos es mejor? Es más, si damos un paso más allá y hablamos de paliar los dolores con mayor velocidad, siempre pensamos que a mayor dosis, más efectividad. Ahora bien, ¿cuánto de cierto hay en esto?

Elena Monje es farmacéutica y utiliza sus redes sociales para hace divulgación relacionada con la farmacología, los medicamentos y otras tantas curiosidades relacionadas con ellos. En este caso, ha hecho precisamente alusión a este asunto y plantea una pregunta: "¿Qué crees que es más potente: un paracetamol de 500mg o un ibuprofeno de 400mg?".

¿paracetamol o ibuprofeno?

El vídeo continúa con esta joven farmacéutica alegando que "si has pensado en el paracetamol, porque tiene más miligramos, déjame decirte que no".

Explica que no se pueden comparar, en ningún caso, las dosis de ambos medicamentos porque tienen "principios activos diferentes". De hecho, pone como ejemplo comparar "un litro de agua con un litro de gasolina", ya que aunque tengan la misma cantidad, "no tienen la misma funciones".

Un asunto que ha salido a relucir después de una fuera a su farmacia una paciente asegurando que "un miligramo de lorazepam le parece muy fuerte comparado con lo que se toma su madre de alprazolam, que es 0,5 y con eso le basta". Apunta que, realmente, ese es el problema, "porque cuando tú comparas dos principios activos, los miligramos ya no equivalen a potencia, porque cada uno tiene su manera de actuar en el cuerpo".

En este caso concreto del lorazepam y el alprazomlam, un miligramo del primero no es más fuerte que 0,5 miligramos del segundo. En último lugar, recuerda que en el mundo de la farmacología, "más dosis no significa siempre más potencia".

DOS FÁRMACOS COMPLETAMENTE DIFERENTES

Si recordamos lo que ya mencionamos algunas líneas más arriba, ambos fármacos son completamente diferentes y su uso depende de la afección que queramos tratar.

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) y se utiliza como analgésico, antipirético (para tratar la fiebre) y antiinflamatorio. Cuando hay una inflamación, se trata del medicamento más efectivo. No obstante, su uso prolongado puede dañar la mucosa gástrica, causar molestias en el estómago, úlceras o incluso hemorragias digestivas.

El paracetamol, por su parte, no es antiinflamatorio, pero sí es un analgésico eficaz, además de ser también antipirético. A diferencia del ibuprofeno, en este caso no afecta al estómago. No obstante, su abuso puede causar toxicidad hepática.

Por lo tanto, y como venimos contando, no se trata de la cantidad sino del más adecuado al tipo de dolor o molestia concreta que queramos tratar, y nunca deberemos comprarlos, ya que, recordamos, no tienen el mismo principio activo.