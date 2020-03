El viaje de cientos de vascos que acabó en multa, entre lo más leído de este jueves

1. Cientos de vascos intentan irse de puente y se llevan una multa de 600 euros

La Ertzaintza multa con 600 euros a conductores vizcaínos en un control de la Ertzaintza situado en la A-8 dirección a Cantabria y que intentaban saltarse el confinamiento y querían irse a pasar el puente de San José a la comunidad vecina, donde numerosos vizcaínos cuentan con una segunda vivienda en localidades como Castro Urdiales o Laredo.

El control en la A8 ha sido tan solo uno de los muchos establecidos por la Policía vasca y la Guardia Cilvil para evitar que los ciudadanos viajen a localidades limítrofes a Bizkaia donde abundan las segundas residencias de veraneo, no solo en Cantabria sino también en Burgos o en La Rioja.

2. Herrera te invita a conocer su casa y desvela cómo hace su programa cada día

Vídeo

Aún está la oscuridad de la noche cuando Carlos Herrera nos abre su ventana, literalmente, para mostrarnos cómo está Sevilla. En el vídeo se muestran unas calles completamente desiertas y que no dejan equívoco de que la gente está escuchando el llamamiento de quedarse en sus casas para contener el coronavirus y evitar su expansión. Herrera lo llama “la Sevilla vacía” y argumenta que la calle está igual sea mañana o tarde. El comunicador de COPE para ello se encuentra sin salir de su casa de la capital sevillana y nos muestra cómo hace el programa cada día y qué elementos utiliza para ello.

3. El mensaje de Irene Montero sobre los sanitarios y el coronavirus que no ha gustado al PP: "¡Qué cruz!"

El coronavirus prácticamente monopoliza todo tipo de conversación estos días. Las redes sociales no son una excepción, con los políticos como algunos de los autores más afamados de mensajes al respecto de la enfermedad. De hecho, muchos han empleado Twitter para anunciar que han dado positivo en la prueba del Covid-19.

Así lo hizo hace unos días una de las integrantes del Gobierno español, Irene Montero. La ministra de Igualdad utilizó este sábado su perfil en la red social de los 140 caracteres para mandar un mensaje de aliento a los profesionales sanitarios. Lo hizo a raíz de la convocatoria viral que inundó España de aplausos, “vivas” y “bravos” procedentes de los balcones de muchos hogares. Desde las 22 horas, y durante algunos minutos, el sonido del país fue una auténtica ovación.

4. ¿Puedo viajar acompañado en el coche?

Desde el pasado sábado cuando entró en vigor el Real Decreto del Estado de Alarma que limitaba la libre circulación no han parado de surgirnos las dudas sobre qué se puede hacer y qué no. Uno de los temas más dudosos ha sido si puedo o no viajar acompañado en el coche, entre otras incógnitas que nos plantemos antes de circular. El conductor que no cumpla las medidas fijadas en el decreto se enfrentará a una multa de entre 300 hasta 1.000 euros.

Al igual que en los establecimientos como supermercados, farmacias, en el lugar de trabajo hay que mantener al menos 2 metros de distancia, en el vehículo como no es posible se restringe el uso de ir acompañado. Aunque hay circunstancias excepcionales.

5. “Gracias, Amancio Ortega”. La carta de una enferma de cáncer a Iglesias que le dejó 'hundido'

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a criticar en 'El Hormiguero' las donaciones de uno de los empresarios más importantes de España, Amancio Ortega. Iglesias llamó “señorito” a Amancio por sus últimas donaciones para ayudar a la investigación contra el cáncer. “España no es una república bananera ni una dictadura que depende de un señorito que venga dando cosas”, aseguró.

