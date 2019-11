“Gracias, Amancio Ortega”. La carta de una enferma de cáncer a Iglesias que le dejó 'hundido'

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a criticar en 'El Hormiguero' las donaciones de uno de los empresarios más importantes de España, Amancio Ortega. Iglesias llamó “señorito” a Amancio por sus últimas donaciones para ayudar a la investigación contra el cáncer. “España no es una república bananera ni una dictadura que depende de un señorito que venga dando cosas”, aseguró.

El líder de Podemos argumentó que el empresario no pagaba todos los impuestos que le corresponden debido a la “ingeniería fiscal”. “¿Estás diciendo que a Amancio le dan beneficios?”, le preguntó Pablo Motos. “Se busca las triquiñuelas legales, que aunque sean legales, son injustas”, detalló Iglesias.

“Me parece bien que los ricos paguen impuestos, por lo que me parece un escándalo que si Amancio gana 1.600 millones, solo pague un 5% de impuestos”, auguró. Estas palabras no han pasado desapercibidas en redes sociales. En unos minutos se convirtieron Pablo Iglesias y Amancio Ortega en trending topic en Twitter.

Entonces, volvió a salir a la luz la carta viral que escribió Inma Escriche, una enferma con cáncer en fase IV de pulmón y metástasis, al líder de Podemos.

Esta enferma, el día que se dirigía a una sesión de quimioterapia, llegó a decir “la quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega”, agradeciendo al empresario su esfuerzo en su lucha contra el cáncer.

“Pues yo sí agradezco su aportación a la lucha contra el cáncer. Yo no voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá”, comentaba Inma en una publicación en redes sociales. Años más tarde, volvió a compartir el post y repetía lo mismo: “De nuevo voy a decirlo y con mayúsculas: GRACIAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA!!!!”, sentenció de forma tajante.

LEE AQUÍ LA CARTA COMPLETA:

"La quimio de hoy es un homenaje a #amancioortega . Según salí ayer de la analítica un impulso me llevó a acercarme a #zara , no fui la única, ahí me topé con un par de pacientes más con el pañuelo. Y es que era la mejor forma de darle las gracias a la #fundacionamancioortega apareciendo hoy con su ropa.

Pues yo SÍ AGRADEZCO SU APORTACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER . Yo no voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá.

Me había preparado unas palabras contra los que rechazan los equipos, pero, sabéis qué, pues que no me voy a molestar.

Sólo les deseo que ni ellos ni ningún ser querido (en el hipotético caso de que sean capaces de querer a alguien) se vean en la tesitura de necesitarlo.

Seguir rezando por mi, me ayuda para mantenerme con esta entereza".