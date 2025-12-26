Ángel, el entrenador que lucha contra los egos en el fútbol de formación: "La foto del 11 antes del partido divide a los grupos, la cambiamos por una con todo el grupo"

En el Club Deportivo Unión, de Villanueva del Pardillo, en Madrid, han adoptado un lema para desterrar los egos: 'Equipo somos todos'. La iniciativa, impulsada por su presidente y entrenador, Ángel Bellón, busca transformar la cultura del fútbol base a través de un gesto simbólico, pero potente: cambiar la tradicional foto del once inicial por una en la que aparece toda la plantilla. Bellón ha compartido los detalles en el programa 'La Tarde' de COPE, donde los periodistas Pilar García Muñiz y Jon Uriarte han conocido su historia.

Un problema generalizado en el fútbol base

La iniciativa nace como respuesta a una situación que se repite cada fin de semana en los campos de fútbol. La violencia en el deporte infantil, ya sea verbal o física, se ha normalizado, como demuestran noticias sobre bochornosas peleas en partidos. De hecho, según los datos compartidos en el programa, un alarmante 43 % de los entrenadores admite haber sido víctima de algún tipo de agresión, una realidad que aleja a los más pequeños del deporte.

Pilar García Muñiz recordaba una experiencia personal con su hijo de 6 o 7 años, cuando las familias del equipo rival celebraban los goles de una abultada victoria 'como si fuese la Champions'. Para Bellón, estos gestos son parte del problema. "Nosotros intoxicamos con nuestro mundo adulto a los niños", ha afirmado el entrenador, porque "ellos vienen bien" y al principio "celebran los goles del rival".

Nosotros intoxicamos con nuestro mundo adulto a los niños" Ángel Bellón Entrenador y presidente del Club Deportivo Unión, de Villanueva del Pardillo

El gesto que lo cambia todo

El detonante del cambio fue un hecho concreto. "Notamos que la foto del 11 inicial al principio de los partidos, pues, dividía los grupos, pero estaba muy normalizado", ha explicado Bellón. El entrenador se dio cuenta de que los propios jugadores, influenciados por su ego, querían aparecer en esa foto y excluían a sus compañeros. "Si los propios jugadores no quieren que salgan sus compañeros, hay algo que estamos haciendo mal", ha sentenciado. Por ello, decidió eliminar esa imagen por "una foto de cohesión de grupo, de todos los que vamos a participar".

CD Unión Los jugadores y el equipo técnico del CD Unión, en la foto antes del partido

Para el presidente del Villanueva del Pardillo, la lucha contra el individualismo es diaria, especialmente cuando los jugadores crecen y tienen acceso a redes sociales. "No me puedo creer que no entendáis que el equipo está por encima de tu foto", les dice a menudo. Su objetivo es inculcarles que pertenecen a un deporte de equipo, citando a figuras como Alfredo Di Stéfano, quien decía que "nadie era tan bueno como todos juntos", o a Michael Jordan, que sentenció: "un jugador gana partidos, pero un equipo gana campeonatos".

No me puedo creer que no entendáis que el equipo está por encima de tu foto" Ángel Bellón Entrenador y presidente del Club Deportivo Unión, de Villanueva del Pardillo

Los jugadores lo tienen claro

Los más pequeños parecen entender el mensaje a la perfección. Así lo expresan jugadoras como Claudia y Julia: "Lo importante es que aprendamos, que nos entretengamos y que el fútbol es para divertirse". Por su parte, Unai y Lola añaden que todos deben "aportar su granito de arena" y que un jugador que se cree superior "perjudica al equipo". Estas actitudes positivas contrastan con la violencia vista en otros torneos, como la grave pelea en un partido de infantiles en Mallorca que empañó el deporte base.

CD Unión Las jugadoras del CD Unión en el vestuario

Bellón tiene tres objetivos con este movimiento. El primero, 'cuidar el fútbol' para evitar que las familias abandonen el deporte por el "ambiente raruno". El segundo es interno: mejorar la cohesión de sus propios equipos. Y el tercero, un fin pedagógico: "demostrar a nuestros jugadores que, por muy humilde que seamos, con una buena idea y constancia, llegaremos muy lejos".

El entrenador también ha hecho un llamado de atención a los medios de comunicación y a la sociedad por potenciar el individualismo con premios como el 'mejor jugador' o el once ideal. En su club, se niega a crear esos "Frankenstein" porque "aquí se premia al grupo". Emocionado durante la entrevista, Bellón ha concluido reafirmando su compromiso con un fútbol donde "las alegrías son más fuertes y las tristezas son más livianas" gracias al poder del equipo.