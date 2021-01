El toque de atención de Herrera a Iglesias tras la derrota de Calviño en Europa, lo más leído en COPE

El mes de julio del 2020 es la fecha en la que muchos españoles comienzan las vacaciones. De una forma tan poco habitual, España se adentraba a un verano con restricciones marcados por la covid-19. Políticamente todo seguía igual, la acción política estaba interrumpida por la pandemia, ya que, bajo un estado de alarma, la práctica totalidad de las acciones parlamentarias quedaron en nada.

A continuación COPE repasa las noticias que han sido más leídas en el mes de julio, al primero en el que España estaba bajo el sol del verano.

Herrera da un toque de atención a Iglesias tras la derrota de Nadia Calviño: "Más chulería"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comenzaba o el programa del viernes, 10 de julio de 2020, analizando y haciendo balance del año que dejaba atrás antes de irse de vacaciones. En este sentido, Herrera hacía un balance positivo en un año sin duda duro y en su columna habitual aprovechó para mandar un especial mensaje a los amigos que le han estado acompañando durante esta temporada.

Quiero agradecer el apoyo que he sentido durante estos días. De las fuerzas políticas y los agentes sociales. De tantos amigos y también de ciudadanos anónimos.



Y, sobre todo, mi profundo agradecimiento al Presidente @sanchezcastejon por su plena implicación y respaldo. — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) July 9, 2020

Un mes en el que la vicepresidenta económica se postulaba como una de las favoritas para dirigir el Eurogrupo, algo que no consiguió por culpa de los denominados países frugales. Herrera, hizo una lectura del nuevo rol que iba a tener Pablo Iglesias después de que se consumase una victoria que hubiera sido importante para el país. "Ahora, de esta derrota, podemos entender que Iglesias tendrá más chulería. Le viene ni pintao, para que Nadia Calviño tenga menos peso en el Gobierno. Porque si fuera presidenta del Eurogrupo tendría mucha más capacidad de decir las cosas claras", decía Herrera.

La nueva lección de política de Vicente Vallés a Pedro Sánchez tras su última idea de reformar la Constitución

El verano, sin embargo, no fue suficiente para al presentador de los Informativos de Antena 3, Vicente Vallés. El periodista siguió analizando cada noche en su informativo las noticias que estaban de rigurosa actualidad. En sentido, quiso llevar hasta su mesa análisis la intención del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de reformar la Constitución para modificar el artículo relacionado con la inviolabilidad del Rey Juan Carlos.

Vicente Vallés demuestra que la propuesta de Pedro Sánchez de eliminar la inviolabilidad del Rey es solo propaganda electoral del Gobierno.

Lo hace simplemente citando los artículos correspondientes de la Constitución.

El ViceChepas puede seguir rabiando.pic.twitter.com/N1solmIL1A — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 9, 2020

"Esta reforma si es posible pero, aunque es posible, no parece fácil que este punto concreto se pueda reformar a corto plazo.El artículo 56.3 del Título Segundo de la Constitución establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidades", decía Vallés, convirtiéndose en una lección contra el Gobierno de Sánchez que le ha generado tantas sensaciones.

Pepe Rodríguez de ‘MasterChef’ habla alto y claro sobre Fernando Simón y manda este recadito al Gobierno

Durante este mes, los principales programas de televisión también tuvieron su hueco en la parrilla televisiva, y junto a ella, muchas entrevistas. Es lo que le ocurrió a Pepe Rodríguez, que en una entrevista se sinceró y se vio obligado, más allá de hablar del mayor programa culinario de nuestro país, a hablar sobre Fernando Simón, uno de los personajes más conocidos gracias a la pandemia.

Sobre su figura y sus opiniones, precisamente Rodríguez admitió no sentirse demasiado convencido. “Yo necesito alguien que me transmita tranquilidad o seriedad, algún sanitario. No un político que te cuenta la película según le conviene”, explicaba.