La nueva lección de política de Vicente Vallés a Pedro Sánchez tras su última idea de reformar la Constitución

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, sigue analizando cada noche en su informativo las noticias que están de rigurosa actualidad. En sentido, este lunes ha querido llevar a su mesa análisis la intención del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de reformar la Constitución para modificar el artículo relacionado con la inviolabilidad del Rey Juan Carlos.

"El presidente del Gobierno ha propuesto una nueva idea: eliminar la inviolabilidad de la que ahora goza el Rey como Jefe del Estado. Es decir, que el Rey si se pueda enfrentar a los tribunales de Justicia. Esto significa que se debe reformar la Constitución", ha explicado Vallés antes de dar paso a las palabras de Sánchez

"No hay espacio para la impunidad en nuestro país. Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y en consecuencia que esos aforamientos estén suscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto si eso lo defiendo para cualquier cargo público, también para el jefe del Estado", ha explicado Sánchez.

La última explicación de Vicente Vallés a Pedro Sánchez

En este sentido, Vallés ha querido analizar en profundidad los pasos que debe seguir el Gobierno para poder ejecutar esta reforma: "Esta reforma si es posible pero, aunque es posible, no parece fácil que este punto concreto se pueda reformar a corto plazo.El artículo 56.3 del Título Segundo de la Constitución establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidades".

Vicente Vallés demuestra que la propuesta de Pedro Sánchez de eliminar la inviolabilidad del Rey es solo propaganda electoral del Gobierno.

Lo hace simplemente citando los artículos correspondientes de la Constitución.

El ViceChepas puede seguir rabiando.pic.twitter.com/N1solmIL1A — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 9, 2020

Vallés desvela que Sánchez debería renunciar a la presidencia del Gobierno

A continuación, Vallés ha explicado los pasos que debería dar el Gobierno, entre ellos convocar elecciones: "El problema es que este es precisamente uno de los artículos que está especialmente protegido y para reformarlo hay que hacer todo esto que van a ver y que no es poco ni sencillo. Según el artículo 168 de la Constitución, para reformar cualquier aspecto del Título Segundo de la Constitución, los partidos tendrían que negociar un nuevo texto. Ese texto debería ser aprobado por dos terceras partes de las dos cámaras, Congreso y Senado, es decir para empezar tendrían que ponerse de acuerdo PSOE y PP y luego sumar a más partidos. Si eso llegará a ocurrir habría que disolver las Cortes y convocar elecciones. El Parlamento que saliera de esas elecciones tendría que volver a votar ese texto por una mayoría idéntica: otros dos tercios de ambas cámaras y si se volviera a aprobar entonces habría que someter esa reforma a referéndum, si no se hace todo eso no se puede retirar la inviolabilidad del Rey. Como decimos es posible pero poco probable a corto plazo la nueva propuesta de Pedro Sánchez".

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique ha señalado al periodista Vicente Vallés por hablar del Caso Dina

Tras este análisis de Vicente Vallés, las redes se han llenado de comentarios sobre la idea de Sánchez y sobre el complicado panorama al que se enfrenta, ya que debería renunciar a su cargo de presidente del Gobierno y convocar unas elecciones que no le asegurarían continuar en la Presidencia del Gobierno.

