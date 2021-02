El sorprendente comentario de Fernando Simón sobre la Semana Santa, entre lo más visto de la semana

Vídeo

Muchas ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Cuenca y Santiago de Compostela han tenido que suspender las procesiones de Semana Santa, a causa de la pandemia de la covid-19. Este fin de semana, la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo que Semana Santa podía ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad. Una de las cuestiones por las que ha sido preguntado el director de CCAES, Fernando Simón, ha sido, precisamente, sobre la posibilidad de salvar la Semana Santa.

Vídeo

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, dedicó su monólogo del lunes para criticar el excesivo optimismo del Gobierno con la vacuna porque es "mentira" que el 70% de la población esté inoculada en verano.

Vídeo

Las albóndigas es uno de los platos estrella en la gastronomía española, especialmente en nuestros hogares. Un plato del que no se debe abusar, ya que la mayoría de los ‘cocineros’ lo elaboran con carne roja, de la que no conviene abusar. Además, para muchos es difícil renunciar a las patatas fritas como acompañante. No obstante, en los últimos años son muchos los que optan por hacerla con carne vacuna o de pollo, al ser más sano.

Vídeo

El comunicador de 'Herrera en COPE' carga contra el presidente del Gobierno por creer que la población española podrá estar vacunada en verano y además critica a Jordi Cuixart, que está dispuesto a que sus "hijos vayan a la cárcel para poder decidir libremente": "¿Pero este tío quiere a su familia?"

Vídeo

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho este martes que presentará denuncia ante la Policía por los "sabotajes" detectados en las últimas tres semanas en el hospital Isabel Zendal, que considera de "una gravedad tremenda", y se aumentará la vigilancia interna.