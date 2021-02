Herrera: "La cuenta que no hace Sánchez es que ahora es imposible llegar a verano con el 70% de vacunados"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Me alegro mucho de saludarles es una mañana de martes. Es el día 2 de febrero, el día de la Virgen de la Luz, de la Candelaria. Le contaba a las seis que los hermanos Maristas, el beato Marcelino Champagnat siempre nos hablaba del legado de la Virgen de la Luz.

Pues hoy con toda la prudencia del mundo seguimos transitando la misma senda que ayer. Posiblemente sea capaz de prever lo que les voy a contar mañana, es decir, que la incidencia acumulada baja lentamente, como un goteo espeso, esas gotas espesas que tardan en salir, exactamente así la incidencia es menor que ayer y, desde luego, de semana en semana ha bajado en todos los órdenes. El de fallecidos todavía muy poco, sí el de contagios, también en el de incidencia.

Por lo tanto, llegará a bajar la presión hospitalaria indudablemente, pero tardará. Y ahora, mientras tanto, ya saben ustedes, si no nos vemos, si no nos encontramos, si no salimos a pasear juntos, si no vamos a comer, si no celebramos una fiesta en casa, pues lógicamente nos contagiamos menos. Y esa es la pretensión ahora mismo habida cuenta de que hay algunos mensajes contradictorios en el Gobierno, pero eso no es ninguna novedad.

Va Sánchez a inaugurar un tren, el AVE. Todo el mundo sabe que ahora que no se puede viajar en la Comunidad Valenciana lo que hay que hacer es un AVE, un acto electoral, estamos en camapaña e inauguramos el AVE Orihuela-Elche. Y él insiste en que la vacuna, que está embarrancada, nos va a permitir más pronto que tarde recuperar movilidad.

Claro, ¿pero con qué vacunas si todavía no tenemos vacunas? Tenemos buenas palabras. Y llegarán las vacunas, sí. Antes me permitía hacerles una cuenta que si me dejan se la voy a repetir. Vamor a ver, para conseguir el objetivo de que en junio o julio tengamos el 70% de España vacunada, que dice la señora Merkel que no se va a conseguir en toda Europa hasta como mínimo septiembre u octubre, necesitamos... ¿Cuántos españoles somos? ¿Cuánto es el 70% de la población española? 32 millones y medio. Dos dosis para cada uno de los 32 millines y medio son 65 millones de dosis de vacuna que se tendrían que administrar en los próximos 150 días para llegar al mes de junio, 430 mil pinchazos diarios. ¿Estamos en condiciones de poner 430 pinchazos diarios? No porque no tenemos la materia prima. Tenemos la gente que la ponga, los centros de día, exposición para hacerlo seguramente si se amplían los lugares donde se pueda vacunar, pero ahora es imposible, por lo tanto, no vamos a llegar al mes de junio con eso.El Reino Unido puso ayer 600 mil vacunas en un solo día y nosotros vamos por un millon 600 mil en un mes. De aquí a que consigamos 430 mil pinchazos cada día, madre mía lo que queda. Esa es la cuenta que no hace Sánchez.

Y parece que tampoco la ministra de Industria. Entiendo que el optimismo es fundamental, sobre todo cuando vivimos del turismo y de estas cosas. Dice que la movilidad puede estar recuperada en dos meses para salvar la Semana Santa. Vamos a ver, ¿qué movilidad? ¿Pero qué alemán o qué francés va a venir aquí? Si no pueden, además. Hombre, el turismo interior sí. Que el de Madrid vaya a Gandía, pues a lo mejor, pero a dos meses vista... Hasta el propio Fernando Simón se quedó un poco asustado ante ese pronóstico.

Bueno, pues eso, mucho AVE a la Comunidad Valenciana, pero no vamos a poder coger el AVE. Miren, es muy diverido porque hay un decreto decreto del 24 de enero del presidente de la Generalitat Valenciana, que es la excepción a la prohibición de más de dos convivientes en lugares públicos y solo convivientes en lugares privados. Y se lo tengo que leer porque yo creo que esto lo ha redactado Gila. Si usted lo entiende, por favor, me lo explica.

“Las personas que viven solas, que podrán formar parte de otra única unidad de convivencia, formando una unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia ampliada solo podrá integrar a una única persona que viva sola y la persona que viva sola podrá formar parte exclusivamente de una unidad de convivencia ampliada durante todo el periodo de vigencia de la medida”. Bueno, pues esto es lo que escriben nuestros próceres y todos los escribanos que tienen por ahí haciendo de todo.

¿De la vacunación qué? Pfizer ha dado buenas noticias, ha dicho que ha adelantado el ritmo de la producción y que podrá adelantar la entrega de 75 millones de dosis a la Unión Europea; AstraZeneca, que es la que más petardo ha pegado, promete 40 millones al final del primer trimestre del año, que sería la mitad de lo firmado; Moderna va muy lenta; Johnson & Johnson podría ser aprobada pronto y puede ser importante porque podría sumar otros 100 millones de dosis antes de que termine septiembre. Y luego están los rusos, que han ofrecido a la Unión Europea 100 millones de dosis de Spútnik, pero hay que ser Mondeño, que era un torero, o Diego Puerta para ponerse ahí con la muleta a planchar.

Y por demás, la campaña electoral en Cataluña. Una reflexión: la estrella de la campaña, que iba a ser Salvador Illa, ya no lo es. Son los presos, que ya exigen amnistía, etc. Pero han llegado a tal punto de fanatismo, de pérdida del sentido común, de sentido de martirio social que ayer Jordi Cuixart, el de Òmnium Cultural condenado por sedición, uno de los pirados más pirados que hay en este paquete de regalito que ha elegido Cataluña.

Vamos a ver, ¿este tío quiere a su familia? Estos illuminatis, que eran una secta alemana del XVIII que duró poco, por cierto, que se quiso infiltrar en la masonería, estaban contra los poderes del Estado, la influencia de la religión, querían un nuevo orden mundial, son ideales para los conspiranoicos. Bueno, ¿pues estos illuminati quieren a su familia? Que sus hijos vayan a la cárcel... ¿Pero qué ensoñación, qué martirio social está reclamando este tío a la gente normal, que ahora está saliendo a la calle a vivir, a comprar, a pasear o a buscar trabajo? Meterse en la cárcel... Han perdido completamente la cabeza.