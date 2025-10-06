El exfutbolista Santi Cañizares hace una preocupante lectura del estado físico de la plantilla del Barcelona: "Cuando un equipo tiene bajas..."

El ex futbolista Santi Cañizares pone el foco en el estado físico del Barcelona tras el doble tropiezo en la misma semana, primero ante el Paris Saint-Germain y, después, frente al Sevilla en LaLiga.

Cañizares fue muy claro en El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo al asegurar que el conjunto azulgrana ya muestra, a estas alturas de la temporada, "síntomas de fatiga" algo que, en su opinión, podría comprometer su estilo de juego característico y, en consecuencia, el éxito.

"Para jugar como juega el Barça hace falta entrenar muy bien, muchas horas y estar muy bien físicamente", precisó Cañizares, que recordó que el Barcelona logró rubricar una temporada muy buena gracias al trabajo y la actitud de los futbolistas en cada sesión. Pero lamentó que en las primeras jornadas del nuevo curso se perciban señales de desgaste que antes no existían.

Sin ir más lejos, en la derrota en la Liga de Campeones, cree que el PSG fue "claramente superior físicamente" al conjunto de Hansi Flick, un dato que "debería preocupar" en el cuerpo técnico del club azulgrana. A su juicio, las lesiones que se están acumulando en la plantilla también podrían tener relación con esa merma física: "Las lesiones muchas veces son consecuencia de no estar en plena forma. No siempre, pero muchas veces".

Cañizares quiso matizar que las bajas no son cuestión simplemente de mala suerte: "No menospreciemos cuando un equipo tiene bajas y digamos '¡Qué mala suerte!'. Cuando hay bajas, hay un porcentaje de mala suerte y hay otro porcentaje de trabajo trabajo médico, trabajo de recuperación y trabajo de preparación física. Cuando un equipo tiene muchas bajas es una muy mala noticia para el que organiza la preparación física", advirtió.

El caso es que la planificación de la temporada del Barça debería ser prácticamente idéntica a la de la temporada 2024-2025, algo que debería estar garantizando un resultado similar, pero no está siendo así.

La conclusión para Cañizares es que, la temporada pasada, una de las claves "del éxito del Barça fue precisamente su fortaleza física" y "lo más preocupante es que el equipo no alcance el nivel físico que tuvo el año pasado", comentó antes de dejar en el aire una reflexión sobre si realmente el entusiasimo y la intensidad en los entrenamientos están siendo los de la temporada pasada.