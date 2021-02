El ingrediente que tienes que añadir a la salsa de las albóndigas para que queden muy sabrosas

Las albóndigas es uno de los platos estrella en la gastronomía española, especialmente en nuestros hogares. Un plato del que no se debe abusar, ya que la mayoría de los ‘cocineros’ lo elaboran con carne roja, de la que no conviene abusar. Además, para muchos es difícil renunciar a las patatas fritas como acompañante. No obstante, en los últimos años son muchos los que optan por hacerla con carne vacuna o de pollo, al ser más sano.