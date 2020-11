La respuesta de Herrera para la última declaración de Carmen Calvo, entre lo más leído de este jueves

Audio

Por último, Herrera ha analizado las claves del acercamiento entre Sánchez y sus socios a cambio de ataques contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid: "Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo que la política fiscal de Madrid era un ataque a España. Mientras tanto Otegi diciendo que su apoyo a los Presupuestos es el primer paso hacia la república vasca. Si Pedro Sánchez autoriza que la política fiscal de la Comunidad de Madrid dependa de ERC es el mejor ejemplo de que hemos llegado al delirio absoluto. Sobre el Concierto Vasco y Concierto Navarro no dicen nada, pero si la Comunidad de Madrid baja los impuestos es un ataque a España. Madrid no se gasta el dinero en políticas identitarias y por eso está a la cabeza del crecimiento económico. Eso no lo puede digerir el independentismo catalán. Todo es absolutamente ofensivo, pero así es Sánchez".

Hoy, en 'Al Rojo Vivo', han tratado la condición de ERC para apoyar las cuentas públicas: acabar con el "dumping fiscal" de Madrid. Rufián ha propuesto erradicarlo, a su parecer, a través del impuesto de patrimonio.

El presentador de TVE, Jesús Cintora, ha vuelto a centrar el punto de atención de muchos usuarios en redes sociales después de que le hiciera un 'corte' a una de las colaboradoras de TVE, la periodista de ABC, Paloma Cervilla. Cintora lo ha hecho en el nuevo programa que presenta en la cadena pública y que ha sido objeto de más de una polémica: 'Las cosas claras‘.

Este programa nace con el fin de hacer contrapunto a 'El Rojo Vivo' de Antonio García Ferreras, ofertando un programa parecido que se dedica al análisis de la actualidad con diversos colaboradores de destacados medios de comunicación así como entrevistas a los principales líderes políticos.

'Cuatro al día'

La segunda ola de la pandemia provocada por el coronavirus sigue aumentando en contagios. Esta situación también está provocando cambios en la pequeña pantalla, ya que varios presentadores han tenido que ausentarse tras dar positivo en la covid-19.

Esta vez ha sido Joaquín Prat quien ha dado positivo en coronavirus, por lo que no podrá ponerse al frente de 'Cuatro al día', programa de Mediaset que el periodista lleva presentando desde 2019.

La epidemióloga Margarita del Val ha lanzado una seria advertencia en las últimas horas relativa al fin del coronavirus. Para combatir esta pandemia, según señalan los expertos en la materia, es necesaria la vacuna, que previsiblemente llegará al comienzo del próximo año a España, tal y como lo ha adelantado en las últimas horas el Gobierno. Aun así, los expertos insisten en que para vencer al virus se necesita que un alto porcentaje de la población sea inmune, alrededor de un 70% de la población.

En España la covid-19 ha dejado este miércoles en España un mal dato en cuanto a fallecimientos, más de 300 en las últimas horas, y las cifras del Ministerio de Sanidad revelan que en España han muerto durante estos últimos meses más de 40.000 personas.Según los datos notificados a Sanidad por las comunidades autónomas, además, la presión hospitalaria en toda España por la covid se sitúa en el 12,84 %, mientras que un 28,98 % de las camas UCI está ya ocupada por enfermos de coronavirus.