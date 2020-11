La aclaración de Herrera a Carmen Calvo tras su ataque a la política fiscal de Madrid

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves con su análisis tras conocer el fallecimiento de Diego Armando Maradona: "Suele pasar muchas veces, muchos ídolos en su reverso muestran otra cara mientras que en su papel principal ha sido una estrella en su disciplina. En los momentos álgidos ha sido un gran jugador de fútbol, pero marcado por las drogas y el alcohol ha sido su peor enemigo".

Ya hay largas colas en la Casa Rosada para despedir a Maradona �� pic.twitter.com/oAUGSpyt6A — Goal en español (@Goal_en_espanol) November 26, 2020

El director de 'Herrera en COPE' ha analizado los planes con los que España encaran la próxima Navidad: "Aquí seguimos con el plan de Navidad. Estamos en unos números muy preocupantes. En este país pueden morir más de 300 personas por un virus altamente contagioso y aquí estamos viendo cuántas personas nos sentamos en la mesa de Nochebuena. Muchas personas tienen que ver si pueden venir por Navidad, pero la situación es complicada. Su regreso o ausencia será sentimentalmente de mayor intensidad este año. Pero, se permite o no estos movimientos, lo importante va a ser la responsabilidad individual para que en enero no nos arrepintamos de lo vivido en diciembre".

Herrera analiza los ataques del Gobierno a la Comunidad de Madrid

Sobre las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, Herrera ha analizado los ataques que desde el Gobierno y ERC se están lanzando a la política fiscal de la Comunidad de Madrid: "De este esperpento de las negociaciones de los Presupuestos, de esta subasta indecente, ¿usted qué me cuenta? Estamos asistiendo a situaciones ofensivas para atacar a la dignidad y al sentido común de la mayoría de los españoles, en la que esa desgracia, que es Pedro Sánchez, elegida por España, está dispuesto a hacer todo lo posible para mantenerse en el cargo. Es esperpéntico las cesiones de Sánchez: lo del castellano, lo del PNV en San Sebastián, el caso de los políticos independentistas en presión, todo está en el saco".

El papel del independentismo en el Gobierno de Sánchez

Por último, Herrera ha analizado las claves del acercamiento entre Sánchez y sus socios a cambio de ataques contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid: "Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo que la política fiscal de Madrid era un ataque a España. Mientras tanto Otegi diciendo que su apoyo a los Presupuestos es el primer paso hacia la república vasca. Si Pedro Sánchez autoriza que la política fiscal de la Comunidad de Madrid dependa de ERC es el mejor ejemplo de que hemos llegado al delirio absoluto. Sobre el Concierto Vasco y Concierto Navarro no dicen nada, pero si la Comunidad de Madrid baja los impuestos es un ataque a España. Madrid no se gasta el dinero en políticas identitarias y por eso está a la cabeza del crecimiento económico. Eso no lo puede digerir el independentismo catalán. Todo es absolutamente ofensivo, pero así es Sánchez".

También te puede interesar

Herrera: "Como en las tragaperras, a 'Su Sanchidad' le apoyan los Presupuestos en raya Bildu, PNV y ERC"

La lección de Herrera al senador del PSOE que llama “pijos” a los estudiantes de la concertada